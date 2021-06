Une démonstration d'hélitreuillage pour lancer le "Mois orange" de la SNSM à La Rochelle

La SNSM s'est livrée à une démonstration spectaculaire ce samedi, dans le port de Chef-de-Baie, à l'Ouest de La Rochelle. Au programme : un exercice d'hélitreuillage. Un sauveteur de la SNSM se jette d'abord à l'eau. L'hélicoptère Dragon 17 de la sécurité civile vient alors le récupérer, avant de le déposer sur la vedette de la SNSM.

L'exercice relève de l'habitude pour les sauveteurs de la SNSM : "On réalise 50 à 60 opérations par an, du Sud de l'île d'Oléron à l'anse de l'Aiguillon. Dont 20 à 30% de service à la personne", explique Bernard Brillouet, en charge de la communication à la SNSM de La Rochelle. "En plus de cela, on réalise _2 ou 3 exercices par mois_, dans le cadre de la formation des secouristes".

En mois de deux minutes, la personne à l'eau est récupérée par l'hélicoptère de la sécurité civile, avant d'être déposée à l'arrière de la vedette de la SNSM © Radio France - Bastien Roques

La démonstration s'est faite devant une poignée de partenaires, dans le cadre du "Mois orange". "C'est assez incroyable, là d'être sur le bateau, avec l'hélico 10 mètres au-dessus", souffle Alban Nouelle, partenaire de la SNSM et chef d'entreprise ! "C'est émouvant, renchérit Laure Jandet, également partenaire. On se rend compte du don de soi que c'est aussi. Et sans eux on aurait du mal parfois à rester sains et saufs en mer".

Un budget couvert à 80% par les dons privés

Pendant ce mois de juin, la SNSM va multiplier les animations pour faire connaitre ses activités. Le but est d'aller à la rencontre du grand public, une démarche cruciale pour lui permettre de financer ses activités. "L'Etat finance la moitié de nos investissements. Il nous reste donc l'autre moitié à charge, en plus de tous nos frais de fonctionnement. Au total _sur 150 000 euros de budget annuel, 80% repose sur les dons privés_, de la part de particuliers ou d'entreprises", explique le vice-président de la station de la Rochelle Jean-Pierre Janin.

Jean-Pierre Janin : "Il nous faut faire comprendre au grand public qu'on a besoin de lui pour pouvoir fonctionner." Copier

Un équipement de sauveteur coûte à lui seul 1500 €. La vedette, quant à elle, coûte près de 2 millions d'euros. Celle de La Rochelle vient d'être renouvelée. " Elle va encore durer 15 ans. Il faudra alors renouveler le matériel, à hauteur de 50% soit 1 million d'euros. Donc chaque année, on épargne pour pouvoir couvrir ces dépenses dans 15 ans", poursuit Jean-Pierre Janin.

La vedette et le matériel intégré valent près de deux millions d'euros. Celle de la SNSM à La Rochelle est toute neuve. © Radio France - Bastien Roques

Sur les stands qu'elle tiendra au cours du mois de juin, la SNSM présentera aussi à la vente des pieds de tomates un peu particuliers. "Ce sont des tomates oranges, donc aux couleurs de la SNSM, explique Laurence, sauveteuse embarquée, également en charge de la communication. C'est une variété qui en plus vient de l'île d'Oléron. Elle avait quasiment disparu mais a heureusement été sauvée". Le 26 juin, une nouvelle démonstration d'hélitreuillage est prévue, si la météo le permet bien sûr.