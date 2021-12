Une députée du Vaucluse malade du Covid écrit au conseil constitutionnel

Une députée de Vaucluse saisit le conseil constitutionnel car elle est malade du Covid et ne peut pas défendre ses amendements à l'Assemblée Nationale. Marie France Lohro, la députée Ligue du Sud, n'a pas siégé à la commission des lois mercredi après midi car elle est à l'isolement. La discussion entre députés portait sur le projet de loi sur le pass vaccinal. Marie France Lohro s'indigne de ne pas avoir pu défendre ses amendements, même en visioconférence.

Pas d'amendements défendus en visioconférence

La députée Ligue du Sud explique avec une voix essoufflée par le coronavirus qu'elle suit l'audience de la commission des lois "en visioconférence mais je ne peux pas défendre mes amendements. On pourrait tout faire en visioconférence". Marie France Lohro suggère donc de "modifier la loi au moins pendant cette pandémie. On est capable de modifier la loi pour restreindre la liberté des français mais on ne peut pas pour que les députés défendent leurs amendements. Ce serait logique que je puisse défendre mes amendements."

Pas de possibilité de modifier la loi pour les députés malades

"Je suis en colère" confie Marie France Lohro, "j'ai le Covid depuis le 24 décembre. Pendant le premier confinement, il était établi que les amendements étaient considérés comme défendus. Nous avons demandé à la commission des lois de considérer mes amendements sur le pass vaccinal mais la commission refuse. Je trouve ça inadmissible et injuste. J'ai saisi le conseil constitutionnel pour qu'il statut car la loi aurait pu être modifiée par un de mes amendements".