Une députée catalane comparée à une prostituée en raison de sa tenue

Voilà un tweet qui fait de plus en plus de bruit en Espagne. "Quand tu ne sais plus si tu es au Parlement de Catalogne ou dans un club de La Jonquera". Cette phrase écrite sur Twitter est signée Roger Pinart, le deuxième adjoint au maire de Port de la Selva au nord de Cadaqués. L'homme politique compare ouvertement la tenue de sa consœur Anna Grau à celle d'une prostituée. Pour appuyer son propos, Roger Pinart ajoute une photo de la députée.

De nombreux internautes choqués

"Ni esthétique, ni éthique", lui répond alors Gemma Pasqual, une écrivaine espagnole. Ce message fera l'objet d'un like de la présidente du Parlement catalan, Laura Borràs. Des messages jugés choquants par de nombreux internautes.

Devant les nombreuses réponses et réactions dans les médias, Roger Pinart se défend : "Je respecte les choix de chacun mais dans l'hémicycle qui représente tous les Catalans, nooon !!" écrit l'adjoint au maire de Port de la Selva. Un internaute lui répond alors que "précisément "la chambre qui représente tous les Catalans" est le lieu idéal pour la diversité".