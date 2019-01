Une députée de Vendée découvre un mur de parpaings devant sa maison

Talmont-Saint-Hilaire, France

De la surprise d'abord pour Patricia Gallerneau, député Modem de la deuxième circonscription de Vendée, quand elle a découvert que la seule sortie de son domicile était murée ce dimanche 6 janvier au matin. Un mur d'un mètre cinquante de haut érigé en parpaings.

Un mur de parpaings érigé devant la maison de cette députée Modem de Vendée - Patricia Gallerneau

"Ils ont été prélevés sur le chantier voisin" explique la députée qui pense à un acte des gilets jaunes. "On y pense parce qu'ils ont opéré ainsi dans pas mal d'endroits. Mais ce n'est pas non plus écrit par exemple : C'est moi, gilet jaune, qui ai voulu emmurer madame Gallerneau."

Du découragement et de la déception

A chaud, juste après la découverte du mur, Patricia Gallerneau a posté un message sur Facebook. Elle y exprime sa déception.

"Je mène a fond ce mandat de député, explique Patricia Gallerneau. Je trouve que c'est un énorme challenge. J'ai envie de le faire à fond. Je suis à l'écoute, je n'ai jamais refusé aucun rendez-vous. Je me suis rendu sur un rond point, j'ai discuté. Chaque fois que j'ai eu une demande de rencontre, j'ai accepté et j'ai écouté" liste la députée qui est inquiète pour "le dialogue à venir, pour cette grande consultation."

Qu'on vienne dire "il faut monter un mur devant chez elle" c'est une question d'amour propre, un peu de déception de se dire "je suis quelqu'un de dialogue et ce n'est pas du tout reconnu - Patricia Gallerneau

La députée a porté plainte.