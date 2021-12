Une députée du Nord en lutte contre le "burn-out administratif"

Invitée de France Bleu Nord, Valérie Petit, la députée du Nord, élue du groupe Agir, se mobilise contre l'épuisement administratif. Selon elle, "un Français sur quatre juge ses relations avec l'administration trop complexes et un Français sur cinq souffre de difficultés avec l'administration." Récupération de points de permis de conduire, demande de RSA, montage d'un dossier retraite, autant d'obstacles qui se dressent devant des particuliers parfois bien démunis devant leur ordinateur. Valérie Petit cite une première décision de justice qui a d'ailleurs reconnu le préjudice moral causé par une caisse de retraite et qui avait plongé l'usager dans l'anxiété et le stress pour le calcul de ses points retraite.

Du vécu

La députée du Nord sait de quoi elle parle. "On m'a inventé un troisième enfant, on m'a perdu mon numéro fiscal" explique-t-elle. Pour elle, il y a deux causes à cet épuisement administratif : la complexité de l'administration qui ne date pas d'hier et la qualité de la relation, "le besoin d'avoir quelqu'un à qui parler quand on ne rentre pas dans la case". Elle insiste sur la nécessaire humanisation de la dématérialisation car beaucoup d'usagers renoncent à leurs droits face à la difficulté.

Les agents publics aussi

Valérie Petit évoque aussi les agents qui travaillent dans les administrations car selon elle, l'épuisement est des deux côtés. Il y a encore, dit-elle, "_une culture du contrôle_. Les agents ont peur de mal faire ou de passer à côté d'une fraude, ce qui génère là aussi de la souffrance" La résolution de la députée a été adoptée le 25 novembre à l'Assemblée nationale. Elle prévoit trois volets : reconnaitre le burn-out administratif avec des psychologues pour le définir, prévenir en formant les agents publics pour un équilibre entre dématérialisation et humanisation et lutter contre cet épuisement en donnant plus de compétences aux défenseurs des droits pour accompagner les usagers.