Une députée LREM de Haute-Garonne propose d’instaurer un permis pour avoir un animal de compagnie

C'est un texte qui s'attaque à la maltraitance animale. Sept députés de la majorité ont déposé à l'Assemblée nationale le 30 juin une proposition de loi pour améliorer le bien-être animal. La députée de Haute-Garonne Corinne Vignon en fait partie. Elle propose notamment de mettre en place un permis pour posséder un animal de compagnie, ce qui est le cas pour un Français sur deux.

Permis retiré en cas de maltraitance

Concrètement, le permis serait gratuit et délivré automatiquement à sa majorité. Il devrait être présenté dès l'adoption ou l'achat d'un animal de compagnie. Mais il serait confisqué ou définitivement retiré s'il y a maltraitance, ce qui rendrait impossible ensuite le droit de posséder un animal, à moins de passer un stage dans un refuge.

Les députées veulent aussi durcir les sanctions avec des peines allant jusqu'à quatre ans d'emprisonnement et 60.000 euros d'amende en cas de maltraitance ou abandon, soit le double de ce qui est possible aujourd'hui. "En réalité la maltraitance animale, et c'est normal, passe après toutes les affaires judiciaires humaines, et il est nécessaire grâce au permis de renforcer ces sanctions, estime Corinne Vignon. Il faut qu'elles soient appliquées, c'est quelque chose qui existe déjà en Belgique."

Dans le viseur de cette proposition de loi, les animaleries, le texte veut en limiter le nombre en interdisant la création de nouveaux magasins, et entend mieux encadrer la commercialisation des animaux pour privilégier l'adoption dans les refuges.

Fin des animaux sauvages dans les cirques

Le texte propose également la fin progressive de l'utilisation des animaux sauvages dans les cirques, avec soutien financier pour accompagner les circassiens dans cette transition, souhaite également interdire les corridas au moins de 16 ans et mettre fin aux fermes à fourrures en France. Le texte pourrait être voté en 2021.