Une députée RN des Pyrénées-Orientales porte plainte après avoir été la cible d'un appel malveillant

La député de la 2e circonscription des Pyrénées-Orientales, Anaïs Sabatini, se dit victime d'un appel frauduleux et malveillant ce lundi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Elle et deux autres députées RN ont reçu des appels inquiétants juste avant le vote de leur motion référendaire, leur indiquant que l'un de leurs proches était hospitalisé.

Un message "très réaliste", sur son numéro personnel

"Aux alentours de 19 heures, pendant la suspension d'audience demandée par la Nupes, mes collègues et moi avons reçu un appel, j'ai vu que j'avais un appel en absence et j'ai écouté le message vocal, explique Anaïs Sabatini. Cela m'indiquait que c'était une personne de l'hôpital de Perpignan, qui m'invitait à le joindre rapidement parce qu'un de mes proches était hospitalisé et qu'il fallait que je me rendre à Perpignan."

Un message "très réaliste" selon la députée, puisqu'elle est appelée (en masqué) sur son numéro personnel, son nom est cité, et l'interlocuteur redonne le numéro du centre hospitalier de Perpignan.

"J'étais un peu catastrophée, mais lorsque je me suis tournée, deux de mes collègues avaient reçu le même appel, et on a compris que c'était une manœuvre frauduleuse qui nous invitait à quitter l'hémicycle pour ne pas être présentes au moment de l'appel pour notre motion référendaire"

Les députés du Rassemblement National allaient en effet défendre quelques minutes plus tard leur motion référendaire, afin de lancer un processus de référendum sur la réforme des retraites. Une motion finalement rejetée lundi soir (101 voix pour et 272 votes contre).

"Il y a des limites à ne pas dépasser"

"On le sait c'est un débat qui est crispé mais on ne peut pas utiliser d'intimidation ou de moyens illégaux pour faire pression sur des députés. Il y a des limites à ne pas dépasser, or là elles l'ont été." ajoute la députée des P.O

Anaïs Sabatini indique qu'elle a déposé plainte ce mardi, tout comme ses deux collègues, à savoir Christine Engrand députée du Pas-de-Calais et Laurence Robert-Dehault, députée de la Haute-Marne. Le groupe parlementaire du RN va également déposer plainte.

"Nous allons trouver qui a commis cette infraction car nous allons évidemment déposer plainte et faire analyser les messages", avait notamment affirmé Marine Le Pen devant la presse.