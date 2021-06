Seine-Saint-Denis : une dernière Fête de l'Humanité en septembre avant son déménagement en Essonne

Patrick Le Hyaric, le directeur du journal L'Humanité, organisateur de l'événement, l'annonce lui-même dans le quotidien publié ce jeudi : une dernière édition de la Fête de l'Humanité se déroulera en Seine-Saint-Denis en septembre prochain avant qu'elle rejoigne sa nouvelle adresse en Essonne.

40.000 spectateurs par jour

"Après une année éprouvante pour chacune et chacun, le besoin de nous retrouver les 10, 11 et 12 septembre pour faire vivre la fraternité, l’échange, le débat d’idées, et plus simplement pour faire la fête, sera sans nul doute immense. De nous retrouver pour adresser un immense merci aux soignants comme aux agents de la propreté, aux ouvriers livreurs comme à celles et ceux qui ont continué à faire tourner les usines pendant les confinements", écrit Patrick Le Hyaric.

L'événement se déroulera dans un format plus réduit sur une partie du parc Georges-Valbon, son terrain habituel, mais aussi sur un espace adjacent au Bourget. Les festivaliers seront accueillis sur 16 hectares contre 50 hectares habituellement. La jauge est fixée à 40.000 spectateurs par jour.

En 2022, la Fête s'installe en Essonne

La Fête de l'Huma, lancée en 1930, était organisée depuis 1999 sur l'Aire des Vents dans le parc Georges-Valbon. Mais l'Aire est désormais destinée à accueillir le village des médias des JO de Paris 2024. Il fallait donc trouver une nouvelle adresse et ce sera en Essonne.

"En 2022, la Fête s'installera au coeur de l'Essonne sur la base dite 217 au Plessis-Pâté qui, hier, voyait décoller les premiers Concorde et devient aujourd’hui un lieu innovant, mêlant des projets d’agrobiologie, une cité du cinéma et des initiatives culturelles et écologiques", annonce Patrick Le Hyaric.