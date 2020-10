Coronavirus : les frontaliers autorisés à se rendre en Allemagne pour faire leurs courses

A Neuenburg am Rhein, les Francs-comtois vont faire leurs courses au magasin D&M

Il est toujours possible de traverser le Rhin pour faire des courses. Pour les personnes qui restent moins de 24 heures en Allemagne, rien ne change. Les Francs-Comtois peuvent donc toujours se rendre par exemple au D&M de Neuenburg am Rhein (Neuchâtel-sur-le-Rhin), une petite commune située sur le bord du Rhin, à côté de Mulhouse.

Pas de problème non plus, si vous aviez prévu de passer une journée à Europa-Park pendant les vacances. Ce vendredi, dans un communiqué commun, les ministres-présidents des länder frontaliers (Rhénanie-Palatinat, Sarre, et du Bade-Wurtemberg), ont annoncé que "les frontières restent ouvertes pour que les citoyens puissent vivre leur vie quotidienne sans handicap".

Le Grand-Est passe en "zone à risque"

Le Grand-Est était la dernière région française considérée comme "saine", par l'Allemagne, depuis ce samedi elle est inscrite sur la liste des zones à risque. Concrètement, cela veut dire que les personnes en provenance de tout le territoire français sont soumises à des règles strictes.

Si vous souhaitez séjourner plus de 24 heures dans le pays, il faut être en mesure de présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures. Il est aussi possible de faire un test gratuit en Allemagne, dans les 72 heures qui suivent votre arrivée, mais en attendant le résultat, il faudra vous isoler en quarantaine.

Les travailleurs frontaliers, bénéficient de dérogations. À la frontière, il n'y a pas de contrôles systématiques, mais des contrôles ponctuels. Les sanctions pour non-respect de ces règles peuvent être très lourdes : jusqu'à deux ans d'emprisonnement.

Pas de restrictions pour aller en Suisse

Pour aller en Suisse, si vous habitez en Bourgogne Franche-Comté, il n'y a aucune restriction, vous pouvez passer la frontière. En revanche si vous venez des 10 territoires français qui sont considérés comme zones à risque par les autorités helvètes, il faudra respecter une quarantaine de 10 jours.

Il s'agit de la Bretagne, du Centre-Val de Loire, de la Corse, des Hauts-de-France, de l'Île-de-France, de Normandie, de Nouvelle-Aquitaine, d'Occitanie, des Pays de la Loire, ou encore de Provence-Alpes-Côte d’Azur.