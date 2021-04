Une dérogation de déplacement pour les enseignants qui acceptent d'accueillir les enfants de soignants

Dans une note envoyée dans certaines académies, une sorte de "laisser-passer" est proposée aux personnels de l'Education nationale qui se portent volontaires pour accueillir les enfants des personnes prioritaires,mobilisées par la crise du coronavirus, lors du reconfinement. Les enseignants devront s'être porté volontaire dès ce mardi, précise franceinfo.

Indemnisation et dérogation pour certains

Cette dérogation de déplacement permettra de changer de département voire de région le week-end prochain, pour le début des congés, et donc de dépasser la zone des 10 km autour de son logement prévue par les nouvelles règles sanitaires. Une indemnisation est également proposée dans certaines académies. "Les personnels volontaires relevant du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports percevront une indemnisation spécifique et bénéficieront d’une dérogation aux règles de limitation des déplacements pour pouvoir rejoindre en fin de semaine un lieu de villégiature pour les congés de printemps", est-il indiqué dans le document que France Bleu s'est procuré. Des notes semblables ont été envoyées dans l'académie de Créteil, celle de Versailles (et visible sur son site), celle d'Orléans-Tours ou encore celle de Nancy-Metz.

Contactée par franceinfo, l'académie de Créteil indique que cette dérogation résulte d'une "mesure nationale adoptée en cellule interministérielle de crise". Les enseignants auront le droit à "une justification de leur académie pour rejoindre leurs familles dans les congés de printemps", comme les autres professeurs des écoles ont pu le faire durant le week-end de Pâques.