Une des entrées de la ville d' Epinal fermée le temps de la démolition de plusieurs immeubles

La rue Saint-Michel à Epinal, une des entrées de la ville vosgienne, est fermée à la circulation depuis ce lundi 10 avril jusqu'au 21 avril. Des engins de chantier ont pris possession des lieux pour démolir plusieurs immeubles. A la place dans quelques mois, un parking.

Des grilles ferment depuis ce lundi 10 avril l'accès à la rue Saint-Michel à Epinal dans les Vosges. Une des principales entrées de la ville où se situent la Bibliothèque, la patinoire, un cinéma, un lieu culturel. Des engins de chantier vont travailler jusqu'au vendredi 21 avril à la démolition de plusieurs immeubles de la rue, du numéro 11 au numéro 17, selon la mairie d'Epinal. Parmi ces destructions l'ancienne chapelle des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem. A la place de ces bâtiments, la Ville prévoit de construire un parking, ouvert en octobre prochain. Pendant cette période, prévient la Ville, les commerces, la bibliothèque, la patinoire, les cinémas et la Plomberie, lieu associatif et culturel restent accessibles et ouverts.