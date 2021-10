Une des salles du cinéma d'Évron endommagée à cause des fortes pluies du week-end

Ce samedi 2 octobre, le département de la Mayenne avait été placé en alerte Orange pluie-inondation-vent violent. Il est tombé en quelques heures, par endroits, l'équivalent de plusieurs semaines de précipitations. La région des Coëvrons n'a pas été épargnée. Aucun grave accident n'a été heureusement signalé, ni aucun blessé.

En revanche, les fortes pluies ont provoqué d'importants dégâts dans la salle n°1 du cinéma Yves Robert à Evron. Une plaque de placoplâtre s'est détachée et est tombée, "par souci de sécurité, la direction a décidé de suspendre les séances dans cette salle tant que les réparations au niveau du toit ne seront pas réalisées. L’équipe du cinéma est bien consciente de la gêne occasionnée mais la sécurité est la priorité. Nous vous remercions de votre compréhension, de votre confiance et nous sommes ravis de vous revoir dans votre cinéma communautaire après 300 jours de fermeture malgré ce désagrément" peut-on lire sur le site internet du cinéma.

Cette salle sera fermée au public jusqu'au 12 octobre au moins. Des entreprises spécialisées sont venues ce lundi pour analyser la situation et voir comment elles pouvaient réparer le plus vite possible. Les autres salles sont en revanche accessibles.