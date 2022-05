Une deuxième éléphante nommée Delhi vient prendre sa retraite à Bussière-Galant en Limousin

Gandhi va devoir faire (un peu) de place dans son enclos. Une deuxième pensionnaire va rejoindre le sanctuaire pour éléphant basé en Haute-Vienne Elephant Haven. Les discussions sont encore en cours mais un transfert pourrait intervenir dans les prochains mois. L'heureuse élue s'appelle Dehli.

En provenance de République Tchèque

Gare à la différence d'âge ! Si Gandhi avait plus d'une cinquantaine d'années, Dehli n'a "que" 39 ans. Elle est arrivée à l'âge de 3-4 ans dans le zoo de Ústí nad Labem, au nord-ouest de la République Tchèque, en provenance du Vietnam. "Elle venait de passer quatre ans dans un enclos seule" explique Sofie Goetghebeur, responsable de ce sanctuaire basé à Bussière-Galant. "La direction a décidé qu'elle serait mieux ici" pour terminer sa vie. Elle va donc s'installer en Limousin, même si la date n'est pour l'instant pas connue.

Il y a deux semaines, Sofie s'est rendue en République Tchèque pour y rencontrer les soigneurs de Dehli, ainsi que le pachyderme. Et autre différence avec Gandhi, sa morphologie physique : "Elle est beaucoup plus grande, plus lourde (trois tonnes sept au lieu de trois tonnes), mais aussi _beaucoup beaucoup de cheveux_" sourit Sofie.

"On dirait un mammouth"

Néanmoins, rien n'est encore fait. Gandhi, qui depuis octobre 2021 a pris possession des lieux, vient tout juste d'accorder sa confiance envers ses nouveaux hôtes. "Rien ne dit que Gandhi et Dehli vont être des amies" s'alarme Sofie Goetghebeur. "Dehli n'est pas agressive et comme Gandhi, elle est calme et douce. Mais on ne sait pas". Son caractère pourrait en effet changer à son arrivée au refuge.

Un point pourrait rassembler les deux éléphantes : la nourriture. "Les soigneurs de Dehli nous ont dit qu'elle était gourmande." Les arbres en train d'être plantés et le stock de nourriture ne seront pas de trop pour accueillir la précieuse éléphante