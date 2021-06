VIDEO - Une deuxième plage à Nice où les chiens peuvent faire trempette

Les chiens peuvent désormais se rafraichir le long de la promenade des Anglais, en plein centre de Nice. Comme c'est déjà le cas à celle de Carras, la plage Lenval, en face de l'hôpital, a depuis ce mercredi une zone où nos toutous sont autorisés. Dans toutes les autres, la présence d'un chien reste interdite.

Une zone de 320 mètres pour se baigner

A Lenval, un espace de 320 mètres est délimité par des barrières, des statues de chiens et de panneaux explicatifs. A l'intérieur notre fidèle animal de compagnie peut marcher ou courir sans laisse et même se baigner. Des points d'eau pour rincer les chiens ont été installés, tout comme des distributeurs de sacs pour les crottes.

Le panneau à l'entrée de la zone pour chiens à la plage Lenval © Radio France - Luc Chemla

Un panneau installé sur la promenade des Anglais, aux abords de la plage Lenval © Radio France - Luc Chemla

On ne sera plus mal regardé quand on ira à la plage avec notre chien" - Un Niçois

En ce premier jour de liberté sur la plage Lenval, des chiens trempent déjà leurs coussinets, avec plus ou moins de crainte. Pour certains, c'est la première fois qu'ils vont dans l'eau.

Sur les galets, leur maitre savourent également le moment "il était temps enfin !", "on ne sera plus mal regardé quand on ira à la plage avec notre chien", "cela évite soit de la laisser à la maison soit de devoir aller aux extrémités de la plage pour embêter le moins possible les gens", "il va pouvoir rencontrer d'autres chiens et se sociabiliser".

Festival canin à Nice ! © Radio France - Luc Chemla

Roxie n'a pas peur de l'eau... © Radio France - Luc Chemla

... mais ce n'est pas le cas de tout le monde ! © Radio France - Luc Chemla

Les chiens peuvent désormais se promener librement sur une partie de la plage Lenval © Radio France - Luc Chemla

Après Carras et donc Lenval, la piste d'une troisième plage pour les chiens est dans les tuyaux.