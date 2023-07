Une dictée sur la cigale pour rendre hommage à Jean-Henri Fabre à Villeneuve-lès-Avignon

Les copies doubles et les stylos étaient de sortie ce samedi à Villeneuve-lès-Avignon ! Pour le bicentenaire de la naissance de Jean-Henri Fabre, une dictée était organisée en plein air, place Victor Basch. Pour rendre hommage au célèbre entomologiste, la dictée était sur le thème de la cigale. Le texte reprend des extraits de souvenirs entomologiques de Jean-Henri Fabre, il s'inspire aussi de la célèbre fable de Jean de La Fontaine " La Cigale et la Fourmi" et d'un livre de Cécile Miraglio sur la cigale. L'idée de faire cette dictée a justement émergé de la rencontre de deux femmes : Marie Saladin, ancienne institutrice et Cécile Miraglio, auteure et illustratrice de livres pour enfants. " On a voulu rendre hommage à Jean-Henri Fabre et également parler de la cigale, car c'est un insecte emblématique de la Provence mais que l'on ne connaît que très peu. Et l'idée, c'était aussi de lier les enfants et les adultes autour d'un moment intéressant !", explique Cécile Miraglio. Une dizaine d'adultes et deux enfants se sont prêtés au jeu, Marianne a par exemple voulu se challenger :" quand je vois toutes les fautes d'orthographe que l'on fait par SMS je suis choquée, donc je suis curieuse de voir le niveau de la dictée ." Cette fois-ci justement, la dictée comportait quelques mots techniques, mais le but c'était surtout de mieux connaître la cigale . "J'ai appris qu'elle ne chantait pas, en fait, la cigale fait des sons par l'abdomen ! ", explique Agnès, une participante. Et pour finir en beauté cet hommage à Jean Henri Fabre, Cécile Miraglio a fait un atelier après la dictée pour présenter un peu mieux cet insecte typiquement provençal. Pour ceux qui auraient envie de participer à une prochaine dictée, une autre devrait avoir lieu dans les mois qui viennent , et cette fois, un autre insecte sera mis à l'honneur...peut-être la fourmi !

