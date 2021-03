Une dijonnaise vous invite samedi à une boom flash, une danse au casque pour se sentir plus libre

Et si vous mettiez la crise du covid de côté pour aller danser ? Une boom flash est organisée ce samedi 20 mars 2021 à Dijon. Une danse au casque pour retrouver l'esprit de la fête et de la liberté.

Et si vous mettiez la crise du covid de côté pour aller danser ce samedi après-midi à Dijon ? Une boom flash est organisée dans plusieurs lieux de Dijon. En fait c'est une danse au casque, ou une boom flash car c'est un casque sur les oreilles que vous allez bouger votre corps. Une initiative lancée en décembre dernier à Besançon par la danseuse Christelle Pinet. Ça a donné des idées à Dijon à Emilie Lafranceschina, une danseuse indépendante. Elle organise cette boom pour la deuxième fois depuis ce début d'année à Dijon.

Retrouver un peu de liberté en dansant

"L'idée c'est d'oublier, le temps de quelques danses, quelques minutes le contexte sanitaire et se sentir à nouveau libre" explique l'organisatrice, Émilie Lafrancechina. Petits ou grands, bons danseurs ou simples amateurs, tout le monde peut venir. Le principe est simple, "à l'heure du rendez-vous chacun met son casque et joue play et ensuite on danse" raconte l’organisatrice. Mais pas question pour autant de faire n'importe quoi, les gestes barrière sont respectés "on danse avec le masque et chacun dans son espace mais ensemble."

Un impromptu dansant

Un moment assez drôle à vivre de l'extérieur, car la vue des gens qui dansent sans entendre la musique interpelle les passants. C'est aussi ce qui plait à Émilie Lafranceschina. "Ça créée une rupture du quotidien des gens, c'est un impromptu dansant".

