Une dizaine d'irréductibles gilets jaunes présents sur le rond-point de Pringy

Près de deux ans après le début du mouvement, les gilets jaunes veulent prouver qu'ils sont toujours là et ne lâcheront rien. C'est pour cela qu'un appel aux rassemblements avait été lancé partout en France pour ce samedi.

Les revendications n'ont pas évolué, la colère si

Environ 2 500 personnes ont répondu à l'appel à Paris, 500 à Lyon, 400 à Bordeaux, 300 à Marseille ou encore Grenoble. En Haute-Savoie, le rendez-vous était donné sur le rond-point de Pringy, près d'Annecy, lieu historique pour les gilets jaunes dans le département. Une dizaine "irréductibles" est venue. Malgré le faible nombre de personnes, ils l'assurent "le mouvement ne s'est pas essoufflé, bien au contraire".

Epouvantail à l'effigie d'Emmanuel Macron © Radio France - Luc Chemla

Les revendications sont les mêmes qu'en 2018, même si la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement "en a rajouté à la colère. _Nous avons un gouvernement qui a montré son incompétence_. Il est également toujours aussi obtus, rien n'a changé en 2 ans".

Bougez-vous, rejoignez-nous !"

Certains sont quant à eux nostalgiques de la forte mobilisation et de l'atmosphère du début du mouvement. Emue, Béatrice, 53 ans, se remémore les bons souvenirs en marchant sur le rond-point. "Là on faisait le barbecue, là on jouait à la pétanque. On était au moins 200 ! Bougez-vous, rejoignez nous. On est une fratrie, on ne lâchera pas tant que nous n'avons pas obtenu gain de cause."

Des gilets jaunes au rond point de Pringy ce 12 septembre © Radio France - Luc Chemla

C'est pour cela qu'ils le promettent, d'autres actions auront lieux.