Une dizaine de bars de nuit fermés dans les Pyrénées-Atlantiques pour non respect des consignes sanitaires

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a sévi envers les bars de nuit dans le département, en prononçant plusieurs fermetures administratives mais aussi des mises en demeure. Depuis le mois de décembre 2021, ces établissements doivent respecter un certain nombre de consignes sanitaires spécifiques : il est interdit d'y danser, mais aussi de boire ou de manger debout. Sauf que plusieurs bars de nuit du département n'ont pas totalement joué le jeu et respecté les règles selon la préfecture.

Elle explique que 1 115 contrôles ont été réalisés par la police et la gendarmerie nationales depuis un mois, et que 17 ont donné lieu à une mise en demeure. Mais Eric Spitz, le préfet du département, a révélé sur France Bleu Béarn Bigorre ce mercredi 19 janvier qu'en plus de la vingtaine de mises en demeure réalisées, une dizaine d'établissements ont été fermés plusieurs semaines. "Il y a même dans certains établissements des policiers qui sont venus en civil de manière incognito pour observer ce qu'il se passait" détaille le préfet, "il y en a de l'ordre d'une dizaine qui ont été sanctionnés et une vingtaine qui ont eu une mise en demeure et qui ensuite se sont conformés à la loi".

Eric Spitz, préfet des Pyrénées-Atlantiques

Des propos qui confirment ce que craignait l'Union des Métiers et Industrie de l'Hôtellerie. Son vice-président, Lionel Imirizaldu, était informé du renforcement des contrôles, et savait que plusieurs établissements du département étaient menacés de fermeture : "Sur les trente bars de nuit, il y en a une dizaine qui ont fait les cons, et puis on a beau leur dire, aller les voir, mettre la pression, ils ne comprennent pas. Nous savions pertinemment puisque le préfet nous avait mis en garde qu'il allait durcir les contrôles suite à la montée du nouveau variant Omicron. Il y a eu des contrôles très durs, certains établissements se sont fait retoquer. Mais il faut se dire qu'il y a quand même une majorité de bars de nuit qui ont fait le nécessaire, quitte à avoir un coût financier supérieur, pour faire respecter ce nouveau protocole sanitaire".