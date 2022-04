Une dizaine de manifestations annoncées en Provence le 1er mai

Comme le veut la tradition du 1er mai, plusieurs syndicats et organisations de jeunesse appellent à manifester dimanche. À Marseille, Toulon et en Provence une dizaine de défilés revendicatifs sont programmés une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron et avant les élections législatives.

À peine la présidentielle terminée, voici les Français tournés vers les législatives des 12 et 19 juin. Les partis perdants de la présidentielle - France Insoumise et RN en tête - rêvent d'imposer une cohabitation à Emmanuel Macron. Le président réélu, actuellement en recherche d'un Premier ministre pour mener la campagne, espère confirmer sa victoire et avoir une majorité de députés à l'Assemblée nationale.

Un 1er mai revendicatif et contestataire

En attendant les syndicats (CGT, UNSA, FSU, Solidaires) et organisations de jeunesse (UNEF, FIDL, MNL) - étudiants et lycéens - appellent à manifester ce dimanche. Un 1er mai traditionnellement revendicatif pour "les salaires et les pensions, les services publics, le modèle social et la transition écologique" et cette année un défilé aussi "pour la paix en Ukraine".

Des cortèges à Marseille, Aix et Toulon

En Provence, une dizaine de manifestations du 1er mai sont programmées ce dimanche. À Marseille où 4.000 manifestants avaient défilé sous la pluie en 2021, le cortège partira du Vieux-Port à 10 heures. Des défilés programmés aussi place de la Liberté à Toulon (10 h 30), à la Rotonde d'Aix-en-Provence (10 heures), mai aussi, Arles, Aubagne, Martigues, Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis, Draguignan et Saint-Raphaël.