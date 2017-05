Une dizaine de réfugiés de Saint-Pierre-des-Corps reçoivent un parrainage républicain

Dix réfugiés ont reçu ce samedi à Saint-Pierre-des-Corps un parrainage républicain. Une cérémonie a été organisée en mairie à l'initiative du collectif des habitants de Saint-Pierre de soutien aux migrants. Le parrainage n'a pas de valeur juridique, mais une portée symbolique et politique.

Arrivés de Saint-Pierre-des-Corps il y a quelques mois, pour la plupart suite au démantèlement de la jungle de Calais, dix réfugiés ont reçu ce samedi un parrainage républicain, sous les yeux de la sénatrice-maire de la ville, Marie-France Beaufils. La salle des mariages s'est rapidement remplie pour cet acte civil un peu spécial : deux parrains ou marraines entourent un migrant et s'engagent à "prendre toutes les mesures pour l'aider à demeurer vivre et travail sur le territoire Français".

Les réfugiés accueillis à Saint-Pierre-des-Corps ont fui le Soudan, le Mali... ou la Guinée-Equatoriale pour Souleymane, arrivé à Saint-Pierre-des-Corps fin 2016. "Mes deux parrains sont très gentils, je suis vraiment content, sourit-il, certificat en main. Tu arrives, tu ne connais personne, tu ne connais pas la loi et tu cherches quelqu'un pour te guider, pour t'aider à chercher ton avenir". Ses deux guides, ce sont Patrick et Valérie. Ils habitent Saint-Pierre-des-Corps depuis 3 ans et ont voulu s'investir quand des migrants sont arrivés dans leur ville. "Il faut bien faire quelque chose, aider à notre niveau. On a voulu être là auprès d'eux, dans leurs démarches et pour leur remonter le moral".

Les parrains s'engagent à "prendre toutes les mesures pour l'aider à demeurer vivre et travail sur le territoire Français". © Radio France - Adèle Bossard

"On a plus de parrains et de marraines que de gens à parrainer"

- Isabelle, du collectif qui a organisé le parrainage

Pas de portée juridique en effet : le parrainage, dit civil ou républicain, est acté en mairie mais n'a aucune valeur devant la loi. Il a surtout une portée symbolique et représente une aide précieuse. Les parrains et marraines s'engagent moralement, notamment à aider dans les longues démarches de demande de droit d'asile.

Mais il y a aussi une certaine portée politique, notamment quelques jours après score record obtenu par le Front national à l'élection présidentielle. Isabelle est membre du collectif qui a lancé le parrainage : "On veut montrer qu'il y a beaucoup de gens en France, malgré le climat actuel, qui pensent que ce n'est pas en opposant entre eux les gens qui sont dans la misère qu'on va s'en sortir. On a beaucoup plus de parrains et de marraines que de gens à parrainer".

Salle comble pour la cérémonie de parrainage républicain en mairie de Saint-Pierre-des-Corps. © Radio France - Adèle Bossard

Même analyse chez la sénatrice-maire communiste de Saint-Pierre-des-Corps, Marie-France Beaufils, qui n'a pas hésité à accepter d'organiser cette cérémonie de parrainage. "Ça me semble important d'apporter notre soutien et notre appui parce que si ça se passe dans de bonnes conditions, la vie sera ensuite plus conforme à leurs intérêts et à nos intérêts à tous, salue Marie-France Beaufils. Le nombre de demandeurs d'asile représente 0,13% de la population. Donc on ne peut pas faire porter sur les migrants le poids des difficultés économiques, sociales qui sont celles de notre pays".