Une douzaine d'habitants de Landivy dans le Nord-Mayenne sont privés d'internet depuis début octobre

Trop, c'est trop ! Pour la douzaine d'habitants d'un hameau à la sortie de Landivy dans le Nord-Mayenne, la coupe est pleine. Ils sont privés d'Internet, de télévision et de téléphone depuis déjà le 5 octobre 2022. Un câble cassé sur la route départementale en direction de Saint-Hilaire-du-Harcouët dans la Manche les empêche d'être reliés au monde.

"Chacun râle"

Forcément, c'est LE sujet de conversation entre voisins. Ils ne parlent que ça quand ils se réunissent et quand ils ont un peu de réseau, ils s'écrivent sur l'application de messagerie WhatsApp. Chacun détaille son énième conversation ou échange de mail avec Orange, le fournisseur de réseau, et "chacun râle", rigole Véronique Lorin, l'une des voisines. Elle prend la chose avec le sourire, même si au quotidien, c'est infernal pour l'agricultrice.

"Mes vaches sont reliées à Internet par leurs colliers pour que je sache quand elles sont en chaleur, quand elles vêlent et quand il faut les inséminer", résume l'éleveuse. Mais avec cette coupure de réseau, les vaches aussi ont été privées d'Internet pendant quinze jours. Alors Véronique Lorin estime déjà des pertes financières à plusieurs milliers d'euros.

"On nous raccroche au nez"

Pour Adeline Coutant, une de ses voisines, travailler en télétravail est aussi devenu un parcours du combattant. "Au début, je suis allée à la mairie pour avoir du Wi-Fi. J'ai fini par trouver un minuscule endroit où mon téléphone capte et où j'arrive à faire du partage de données. C'est dans ma chambre, donc je me suis installée un deuxième bureau dans ma chambre. Il y en a vraiment marre." Adeline Coutant pointe aussi du doigt la dangerosité de cette situation. "On a des personnes âgées isolées, qui n'ont pas du tout de téléphone. Si on avait besoin d'appeler les pompiers, on est un peu limite."

Les voisins multiplient les appels à Orange, mais en vain, regrette Jean-Louis Le Noir. "On nous raccroche au nez ou alors on nous dit de ne pas s'inquiéter, que le nécessaire va être fait." Le rendez-vous pour réparer le câble a même été repoussé déjà deux fois au 14 novembre.