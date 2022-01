Une douzaine d'opérations de secours en montagne ce week-end

Le secours en montagne a fait une douzaine d'interventions ce week-end pour récupérer une vingtaine de personnes en hélicoptère. Et ce malgré les nombreux appels à la prudence : la neige était très dure. Samedi, un skieur de randonnée a dévissé sur 300mètres dans le secteur du pic du midi d'Ossau, à Peyreget, mais il s'en est sorti miraculeusement. Il a été héliporté jusqu'à Laruns. Un couple en raquette a fait une chute de 150mètres, dans le secteur de Cauterets, à Ilhéou. Ils ont été héliportés à Tarbes avec un traumatisme des cervicales. Et dimanche, le PGHM a fait six autres interventions, dont une à Hautacam, pour secourir un randonneur qui était en basket, il a glissé et s'est brûlé les pieds et les mains. Il a été héliporté avec ses deux coéquipiers pour éviter les risques de sur-accident.