Une douzaine de pompiers de Côte-d'Or partent en renfort dans le sud de la France

Eux aussi vont prendre l'autoroute du soleil, mais ce ne sera pas pour profiter de la plage. Douze pompiers de Côte-d'Or quittent ce vendredi 29 juillet leur caserne de Dijon pour aller renforcer leurs collègues dans le sud de la France. Ils prennent part à une colonne de 68 soldats du feu venus de tout l'est de la France et appelés sur l'arc méditerranéen en raison d'un fort risque d'incendie ce weekend.

Vingt-et-un véhicules dont douze 2 camions-citerne prennent la direction d'Aix en Provence et seront ensuite répartis selon les besoins.

"Le commandement de la colonne Bravo sera assuré par le commandant Rémi Coulon, officier de sapeur pompier professionnel au SDIS 21, chef de colonne Feux de forêt." précise un communiqué du Centre Départemental d'Incendie et de Secours

"En outre, 11 sapeurs-pompiers côte-d’oriens (1 femme et 10 hommes), formés aux feux de forêt du niveau chef de groupe à l’équipier, participent à cette mission. Par ailleurs, le Service Départemental d’Incendie et de la Secours de la Côte-d’Or mobilise 2 camions citerne Feux de forêt, 1 véhicule logistique et 1 véhicule léger hors route."

Cette mission de renfort doit durer 4 à 6 jours selon les circonstances sur place.