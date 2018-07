Ce système sera plus précis que les drapeaux verts, jaunes ou rouges. Cette nouvelle échelle de risques serait calquée sur ce qui se fait pour les avalanches en montagne. Pour cela, il fallait créer un modèle mathématique de prévision des conditions qui favorisent la survenue d'accidents de baignade.

Cette échelle de risque permettra de cibler deux risques majeurs sur nos plages : les courants de baÏnes et le risque de shore break (les vagues de bord).

Ce modèle mathématique a été testé l'an dernier sur plage du Porge en Gironde et le bilan a été jugé positif.

Avec une échelle de 5 et une vison à quelques jours des conditions favorables ou non, dangereuses ou non de baignade, le baigneur pourra être informé plus finement.

Beaucoup plus important, les autorités, les secouristes et les hôpitaux pourront mieux prévoir et mobiliser plus ou moins de moyens en fonction des prévisions.

Les chercheurs ont épluché + de 2500 fiches d'accidents de baignade sur les plages du Sud Ouest. Ils ont pu décortiquer deux dangers bien connus sur notre littoral. Les courants de baïnes, responsables de 10% des accidents mais quasiment 100% des accidents mortels et en second lieu, le risque de vagues de bord (le shore break). Ces vagues sont responsables de près de la moitié des accidents qui surviennent sur nos plages . des accidents parfois graves mais beaucoup plus rarement mortels.