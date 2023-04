Une école d'Aubusson fête ses 50 ans et lance un appel aux souvenirs

L'école La Clé des Champs à Aubusson célèbre cette année ses 50 ans. Pour l'occasion, une grande fête aura lieu le 3 juin. Pour garder la surprise, nous n'allons pas vous annoncer le programme... mais pour que la célébration soit belle, des enseignants de l'établissement et des parents d'élèves travaillent actuellement sur un projet d'ampleur. L'objectif, récolter un maximum de souvenirs qui retrace l'histoire de cette école : photos, vidéos, cahiers de classe... "Tout ce que les gens peuvent avoir conservé de leur passage dans l'école que ce soit dans les années 70, 80, 90 ou ultérieurement", explique Valérie Jouandeau, 56 ans, enseignante à l'école la Clé des Champs et porteuse du projet. Mais pour ça, ils ont besoin d'aide.

ⓘ Publicité

"Faire connaître notre école en montrant que des choses se passent"

Si vous êtes un ancien élève, enseignant ou directeur de l'école, vous êtes grandement invités à faire parvenir des photos d'époque ou tout objet de classe que vous auriez encore en votre possession. Ce projet tient très à cœur à Valérie Jouandeau, car elle a fait partie des tout premiers élèves à fréquenter l'établissement. "Beaucoup de ces anciens élèves- de sa classe - sont toujours dans le secteur ou ont leur parents toujours à Aubusson donc j'en parle beaucoup autour de moi".

Valérie peut en tout cas compter sur le soutien de parents d'élèves comme Héléna, dont les deux enfants sont actuellement scolarisés à la Clé des champs. Elle aide les enseignants dans leur recherche de souvenirs. "Ils sont à fond dans ce projet et du coup on a envie de participer, de se mobiliser, de faire connaitre notre école en montrant qu'à la clé des champs il y a beaucoup de choses qui se passent." Concernant l'organisation, selon Héléna : "on voit ce que chaque personne peut apporter". "Certaines vont essayer de chercher des vêtements d'autres des photos, on essaye de regrouper les affaires. Il y a de petites associations autour de chez nous où on peut retrouver des choses, on est surtout à la recherche de blouses." Héléna explique avoir retrouvé par exemple "des diaporamas sur des fêtes qui ont eu lieu il y a quelques années, et je recherche du matériel, des jeux..." Enfin, les élèves sont également associés au projet. Ils ont par exemple interrogé d'anciens directeur de l'école pour qu'ils puissent se rendre compte de comment était l'école bien avant eux.