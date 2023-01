Une école de Dordogne baptisée "Joséphine Baker"

Depuis plus de trois mois, une vingtaine d'élèves de "l'école de Manzac" sont chargés, avec leur enseignante, de trouver un nom à leur école. Pourtant l'établissement qui compte deux classes n'est pas tout neuf, il a même plus de 150 ans. Après un long travail, les élèves ont choisi plusieurs noms. Par groupe, ils ont ensuite défendu leurs idées devant le conseil municipal.

Sept propositions au début

En plus de "Joséphine Baker", les élèves avaient proposé, "l'école Yohan Kowal", "l'école Thomas Pesquet", "l'école fantastique", "l'école des petites colombes", "l'école de la nature" et un jeu de mot avec "l'école du Beaunheure ". Au moment de passer devant les conseillers, la liste a été réduite à cinq avec l'abandon de "l'école de la nature" et "fantastique".

Un vote à bulletins secrets

Après une petite présentation des élèves, les neuf conseillers municipaux présents et le maire de la commune ont voté. Un second tour a été nécessaire pour départager Joséphine Baker et Yohan Kowal. Finalement, le nom de la résistante a convaincu les élus (7 voix contre 6 pour Yohan Kowal).

La Mairie veut rassembler les anciens de l'école

L'école sera officiellement baptisée le 20 mai prochain à l'occasion d'une fête où la municipalité souhaite rassembler un maximum d'anciens élèves. "Plusieurs centaines" seront présents, selon une élue. Les plus âgés ont aujourd'hui entre 85 et 90 ans.