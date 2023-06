Une école de mode gratuite en plein cœur du Mirail à Toulouse, destinée aux jeunes en décrochage

Les parrains de la promotion Marithé et François Girbaud encadrent la préparation du défilé

La Casa 93 Mirail n'est pas une école de mode comme les autres. Elle est complètement gratuite, destinée aux jeunes de 18 à 25 ans en décrochage scolaire, sans emploi et sans moyens financiers pour payer une école. L'initiative est née au Brésil, puis la première Casa en France a ouvert à Paris il y a 6 ans.

ⓘ Publicité

À la fin de l'année dernière, une quinzaine de jeunes a donc inauguré les locaux de Toulouse, en plein cœur du Mirail. La première promotion de la Casa 93 Mirail prépare en ce moment son défilé de fin d'étude : ce sera le 1er septembre, dans les jardins du château de la Reynerie, à deux pas de l'école.

L'"upcycling" comme valeur : réutiliser au lieu de produire

Dans la salle de classe ou plutôt l'atelier : des tissus, de vieux vêtements dans tous les coins. Toute la matière première vient de dons d'entreprises, des stocks qui auraient sinon été jetés. Charge ensuite aux étudiants de les transformer pour en faire leur nouvelle collection. "Notre force est de recruter des talents qui ont déjà un univers créatif, explique Anne Péchoux la coordinatrice*. On a plusieurs profils, des jeunes qui ont déjà des bases de couture mais ils n'ont pas besoin de savoir coudre ou dessiner pour entrer à la Casa."*

Léa, 21 ans ne manque pas de créativité justement, mais après son bac professionnel, elle s'est retrouvée sans rien. "J'ai cherché toute une année une école ou un CAP en alternance et je ne trouvais rien. Jusqu'à ce que je tombe sur une pub de la Casa sur les réseaux sociaux et je me suis dit «c'est bon c'est ça que je veux faire.»**"

Une forte demande à Toulouse

Après le Brésil, Paris, Toulouse a été choisie pour plusieurs raisons. "La première c'est que l'on avait beaucoup de candidatures qui venaient du sud-ouest, explique la fondatrice Nadine Gonzalez. Il y a un vrai besoin. Ensuite, Toulouse a fait sa richesse avec le pastel, une teinture végétale et nous luttons contre la teinture chimique. Enfin, c'est un grand territoire de cuir et de laine, c'est une filière très intéressante que l'on ne retrouve pas à Paris par exemple."

Après la formation : le taux d'insertion, selon la Casa est de 95%. Un tiers environ des étudiants poursuivent leurs études de mode, les autres trouvent des stages auprès des partenaires de l'école ou créent leur propre marque.

Les inscriptions pour l'année 2023-2024 (qui commence en octobre prochain) seront encore possible du 1er au 30 septembre. Le défilé de 1er septembre dans les jardins de la Reynerie est ouvert à tous.

Les inscriptions pour intégrer la prochaine promotion seront ouvertes en septembre © Radio France - Shannon Marini