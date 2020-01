Une école et une maison de retraite dans le même bâtiment : le pari réussi de la Marpa école en Indre-et-Loire

La Marpa école intergénérationnelle a ouvert ses portes en 2015 à Souvigny de Touraine. Quatre ans plus tard, elle rencontre un grand succès. 48 élèves y sont scolarisés et 24 résidents y habitent.

Indre-et-Loire, France

Une école élémentaire et une maison d'accueil rurale pour personnes âgées dans le même bâtiment. C'était une première en France en 2015 et c'est en Indre-et-Loire à Souvigny-de-Touraine près d'Amboise que la structure a vu le jour.

Quatre ans plus tard, la Marpa école intergénérationnelle a beaucoup de succès et elle accueille 48 élèves du CE1 au CM2 d'un côté et de l'autre 24 résidents de plus de 60 ans.

Un bâtiment sur mesure avec deux ailes et des espaces communs

Dans ce bâtiment en forme de "U", chacun a son aile et il y a des espaces communs. La règle d'or dans l'établissement : les portes entre l'école et la maison de retraite restent ouvertes. Les enfants vont donc manger avec les résidents à tour de rôle deux fois par semaine et certains résidents viennent pendant la récréation pour dire bonjour à leurs petits voisins ou viennent même pendant la classe !

La MARPA école a ouvert ses portes en 2015 © Radio France - Manon Derdevet

En plus de cela de nombreuses activités communes sont proposées toute la semaine. Un concept qui fait l'unanimité chez les enfants comme chez les résidents qui ne changeraient de maison de retraite pour rien au monde : "ça casse la solitude ! Avec les gamins il y a tout le temps de l'animation, on partage beaucoup de choses : on colle, on dessine, on fait de la cuisine" explique Marylène 88 ans.

"J'aime beaucoup le contact avec les enfants, ça change tout, ça nous donne un coup de jeunesse", Mireille 90 ans.

"Tous les jours je viens les voir à la récréation et parfois ils sont une dizaine à venir me faire un bisou !" dit Monique 71 ans avec un grand sourire.

"Ils sont habitués à vivre ensemble" Yann Guillonet, directeur de l'école

Une structure qui apprend beaucoup aux enfants également. Yann Guillonet est le directeur de l'école et maître en CM1 / CM2. Selon lui, cette école permet aux enfants de vivre différemment : "Ils sont habitués à vivre ensemble. Les résidents font partie intégrante de leur vie, de leur quotidien et tout ce qui est pour eux la vieillesse et la dépendance ne sont plus des sujets tabous. Ils créent vraiment des liens d'amitié, un peu comme des grands parents de substitution pour certains", décrit-il. Certains enfants reviennent pendant les vacances scolaires pour voir les résidents, "les liens perdurent en dehors de l'école" expliquent Yann Guillonet.

Des cours de cuisine sont organisés régulièrement entre résidents et enfants © Radio France - Manon Derdevet

Même enthousiasme côté Marpa, "ça leur amène de la vie" affirment les responsables de l'établissement qui remarquent que les résidents aiment demander des nouvelles des enfants même quand ils ont quitté l'école et qu'ils sont passés au collège.

Les enfants ont le sourire chaque fois qu'ils croisent un résident. Ils connaissent tous leurs noms, viennent les embrasser et discutent un moment avec eux. "Ils nous apprennent des choses, on discute ensemble et être avec les deux générations c'est bien. Ils sont gentils et on a plus de respect avec les plus âgés que nous parce qu'on sait ce que c'est maintenant" explique Lili.

Chaque année, différents projets entre l'école et la Marpa voient le jour. En 2018, ils sont même partis tous ensemble en séjour au bord de la mer.