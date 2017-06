Une école pour conducteurs de train réactivée à Portes-les-Valence

Voilà plus de 15 ans que le site SNCF de Portes-les-Valence n'avait pas accueilli de conducteurs de train en formation. Le centre de Lyon étant saturé, 10 élèves sont en ce moment en apprentissage dans la Drôme.

La SNCF a des besoins de recrutement en ce moment, notamment parce qu'elle va ouvrir une nouvelle ligne, le Léman Express, entre l'Ain et la Suisse fin 2019. Il faut aussi compenser les départs en retraite et l'évolution de certains conducteurs qui s'orientent vers la conduite de TGV.

Un an pour former un conducteur de train TER

Il faut un an pour former un conducteur de train. Quand on voit les simulateurs de conduite sur lesquels ils s'entraînent, on pourrait croire que c'est facile comme un jeu vidéo. Mais dans la salle de cours théorique s'empilent les manuels, les schémas: les conducteurs doivent apprendre la signalisation, les règles du trafic ferroviaire, un peu de mécanique aussi puisqu'ils vérifient l'état des engins au départ ou à l'arrivée.

Un simulateur de conduite de train TER © Radio France - Nathalie Rodrigues

Les jeunes conducteurs débuteront sur la ligne Lyon/Avignon

Sur les 10 élèves formés actuellement, 5 seront affectés à Portes-les-Valence et débuteront sur les trains Lyon/Avignon, parmi les moins complexes de la région. Ils pourront évoluer plus tard sur des trains pour Grenoble ou Chambéry.