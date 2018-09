Marlène Arlot, ancienne journaliste et ex-chargée de communication, a décidé de se reconvertir. A 44 ans, elle va désormais prêter ses mots à ceux qui peinent à rédiger courrier, lettre de motivation ou CV...

Châteauroux, France

Quand elle parle de son métier, Marlène Arlot est enthousiaste : "Je vais essayer de venir en aide à ceux qui sont en délicatesse avec la langue française. Dans notre société où tout le monde communique tout le temps, certaines personnes peuvent se sentir un peu perdues quand il s'agit d'écrire un courrier à une administration ou bien faire une lettre officielle. Je vais mettre mes mots à leur service" C'est là que Marlène intervient.

Cette ancienne journaliste, ex- chargée de communication dans une grande mairie indrienne, a décidé de se mettre à son compte pour créer son activité d'écrivain public. Après plusieurs mois de formation, elle lance "les mots d'Altéa", du nom d'une héroïne de roman fantastique.

Plusieurs cordes à son arc

"Il y a un vrai besoin. On peut très bien savoir lire et écrire mais être en difficulté quand il faut remplir un dossier administratif ou écrire un courrier officiel. Prenez les CV par exemple : il existe plein d'outils pour faire un CV sur internet. Mais quand un employeur en reçoit toute une pile, il fait un premier tri en jetant ceux qui sont truffés de fautes. Pareil pour les lettres de motivation. A compétences égales, celles qui comportent le plus de fautes partent à la poubelle. Moi, je veux aider les gens à rester dans la pile".

Comptez 50 euros en moyenne pour la création d'un CV et l'écriture d'une lettre de motivation.

Marlène propose également un travail de relecture, pour des travaux scolaires par exemple.

Autre possibilité, très en vogue ces dernières années, l'écrivain public peut aussi rédiger vos mémoires. "Beaucoup de personnes ont envie désormais de transmettre quelque chose, un épisode de vie, garder trace d'un voyage, d'une expérience. Je suis là pour écouter, transcrire, et, tout en gardant le style de la personne. Le challenge c'est de prêter ses mots tout en s'effaçant, pour que la personne, quand elle a le livre entre ses mains, se disent "c'est moi !" "

Pour l'instant, Marlène Arlot exerce depuis chez elle, mais elle espère rapidement pouvoir tenir des permanences dans des mairies ou des lieux publics pour venir en aide au plus grand nombre.