Une édition 100% virtuelle pour le salon Laval Virtual

Si le salon Laval Virtual ne peut pas avoir lieu physiquement en Mayenne du 22 au 24 avril, en raison de la propagation du coronavirus, les organisateurs annoncent une 22e édition 100% virtuelle, via une plateforme, pour suivre les conférences et les rendez-vous de travail.

C'est un salon qui va très bien porté son nom. Les organisateurs de l'édition 2020 de Laval Virtual, qui aurait dû se tenir (physiquement) du 22 au 24 avril en Mayenne, annoncent ce lundi que cette 22e édition aura bien lieu... dans une version virtuelle ! En raison de la pandémie du coronavirus, l'évènement avait été annulé le 9 mars dernier.

"Laval Virtual contre-attaque" explique l'organisation dans un communiqué. Ainsi, du 22 au 24 avril, seront accessibles gratuitement les conférences, la soirée de remise des Awards, les rendez-vous d’affaires et le Festival art et réalité virtuel : Recto VRso. Ce salon plus que jamais virtuel aura lieu sur une plateforme alliant un lieu virtuel avec une technologie d’interaction sociale, du nom de VirBELA.

"Notre équipe, accompagnée des réseaux internationaux qui nous soutiennent, a testé et comparé une vingtaine de plateformes virtuelles avant de retenir la solution proposée par VirBELA. Organiser un événement virtualisé de cette envergure, sera pour nous une première et le défi est de taille" explique Laurent Chrétien, Directeur général de Laval Virtual, dans le communiqué.

Pour participer au salon Laval Virtual, à partir du 22 avril, vous pourrez vous rendre sur le site internet de Laval Virtual et vous inscrire gratuitement. Vous recevrez ensuite un lien qui vous permettra de télécharger l’application et surtout de créer un Avatar à votre image en quelques clics.