Une église de Dordogne pourrait recevoir un prix de la Fondation du patrimoine grâce à vos votes

Vous pourriez donner un coup de pouce grâce à votre clic à l'église d'Auriac-du-Périgord en Dordogne . Elle est en lice pour recevoir le 4e prix du mécénat populaire de la Fondation du Patrimoine.

ⓘ Publicité

Les internautes doivent départager l'église périgourdine et l'église Saint-Saturnin à la Chapelle-Bertrand dans les Deux-Sèvres. L'édifice qui remporte le plus de votes avant le 31 janvier recevra un prix de 4.000 euros pour la restauration du bâtiment.

Une église romane avec des fondations du 6e siècle

L'église Saint-Etienne de Saint-Auriac du Périgord est inscrite au monument historique, elle possède des fondations qui remontent probablement au VIe siècle selon la Fondation du patrimoine mais sa structure principale est romane et date des XIIe et XIIIe siècles. La charpente, la couverture et la maçonnerie doivent être restaurés ainsi que les vitraux et la serrurerie.

60.000 euros de travaux

Pour financer les travaux qui s'élèvent à 60.000 euros, la mairie et l'association les Amis d'Auriac-du-Périgord ont organisé des concerts, des pièces de théâtres ou des pièces commentées. Ils ont réuni plus de 32.000 euros grâce à des dons.