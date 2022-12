Une église romane menacée dans le Vaucluse

"Cette église, c'est notre patrimoine", s'émeut Bruno Rovelli. Le président de l 'association des amis de l'église et du patrimoine de Saint-Trinit se bat avec les autres bénévoles pour sauver l'église de la Sainte-Trinité. Construit à partir du XIIème siècle, l'édifice est aujourd'hui menacé. Avec la sécheresse des fissures impressionnantes se sont formées sur certains murs.

La structure menacée

"Il y en a une sur le mur Ouest. Elle va du haut jusqu'en bas. Et il y en a une autre sur le mur Sud. Le bâtiment bouge beaucoup. Ça commence à être dangereux", raconte-t-il. L'édifice religieux est donc pour l'instant fermé au public pour des raisons de sécurité. "On a peur que les parties fragilisées s'écroulent."

Une cagnotte pour sauver l'église

Pour sauver cette église classée aux monuments historiques depuis 1915, il faudrait donc faire des travaux et monter un dossier auprès de la fondation du patrimoine. Mais pour cela, Bruno Rovelli doit réunir plus de 22 000 euros, c'est le coût de l'étude qui doit établir précisément quels sont les travaux à réaliser et leurs montants.

Une cagnotte est donc en ligne et toutes celles et ceux qui le souhaitent peuvent y participer. "C'est notre patrimoine, les racines des habitants. Elle est sur le chemin des églises romanes et beaucoup de gens l'apprécient", explique le président de l'association. "C'est très compliqué de sauver un bâtiment comme ça et notre petite commune a peu de moyens, alors nous avons besoin d'aide."