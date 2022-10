"Un engouement populaire" : après les incendies de l'été en Gironde, les candidats-pompiers sont nombreux

De plus en plus de personnes veulent devenir pompiers volontaires, après les incendies de l'été.

Elle a été doublement concernée par les incendies de l'été, puisqu'Elisabeth Barbe l'a passé au milieu des flammes. En vacances à La Teste de Buch, puis chez elle, à Landiras, elle s'est retrouvée au cœur des deux incendies qui ont ravagé une grande partie des 30 000 hectares détruits cet été en Gironde (7 000 à La Teste, et plus de 19 000 dans le Sud-Gironde). Et elle n'est pas restée spectatrice, puisque cette ostéothérapeute a pris soin des pompiers. "C'était très humain comme expérience et du coup, je me suis dit pourquoi pas moi?", explique-t-elle au micro de France Info.

Elle a donc décidé de devenir pompier volontaire. "Ça répond à quelque chose qui me fait vibrer. J'ai conscience que c'est un engagement, au moins dans le moyen terme en tout cas, d'avoir envie de se sentir utile". Et Elisabeth Barbe n'est pas un cas isolé, puisque depuis le 1ᵉʳ janvier, il y a eu 730 candidats souhaitant devenir pompiers volontaire soit autant que dans toute une année.

"Un engouement populaire", note Matthieu Jomain, le chargé de communication des pompiers de la Gironde, même s'il relativise un peu ce chiffre. "Notre réserve, c'est que ces 730 candidatures arrivent au bout du processus", commente-t-il. Elisabeth, par exemple, devra repasser les tests physiques nécessaire pour devenir pompier volontaire.