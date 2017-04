Une énorme fresque de bouchons en liège vendue aux enchères pour le kiosque à Baptiste

Une fresque composée de 12.000 bouchons de liège a été réalisée ce week-end lors des Vinées tonnerroise. Elle va être vendue aux enchères pour aider à financer le kiosque à Baptiste, construit en hommage au jeune homme décédé lors de l'attentat du Bataclan en novembre 2015.

Les projets solidaires continuent de se développer pour aider à financer le kiosque à Baptiste, ce kiosque à musique qui doit être construit à Tonnerre en hommage à un jeune Icaunais décédé lors de l'attentat du Bataclan. Ce week-end, lors des Vinées tonnerroise, une grande fresque a été réalisée avec 12.000 bouchons de liège. Elle doit être vendue aux enchères samedi 22 avril au profit de l'association Le kiosque à Baptiste

Œuvre en trois tableaux

C'est une œuvre énorme, composée de trois grand tableaux et de 12.000 bouchons en lièges. Il a d'abord fallu les récolter et c'est là que la solidarité a débuté, raconte Marion, artiste à Epineuil qui s'est chargé de rassembler tous les bouchons: "nous avons fait une grande demande auprès des particuliers et des viticulteurs avec une page facebook et nous avons relevé le défi haut la main."

Marion, l'artiste qui supervise le projet, voulait aussi donner des idées au public pour recycler les bouchons en liège.

Marion a ensuite teint les bouchons. Elle en a découpé certains. Elle a dans l'idée de faire une fresque contemporaine: "On joue sur la hauteur des bouchons pour créer du relief et des ombres. Ce sera quelque chose d'assez abstrait,. Sur le premier tableau, les bouchons seront très resserrés et puis ils s'espaceront de plus en plus jusqu'au troisième tableau." Les tableaux pourront être vendus ensemble ou séparément lors de la vente aux enchères du samedi 22 avril, à l’hôtel des ventes de Tonnerre. Les fonds récoltés seront verser pour le projet de reconstruction du kiosque à Baptiste.

Un projet solidaire et participatif

Les organisateurs des Vinées Tonneroise ont voulu invité les participants du salon à venir eux même composer la fresque, comme l'explique Benjamin Lemaire: "on a donc décidé de distribué un bouchon en liège avec les verres à l'entrée." En allant coller leur bouchon, la plupart des visiteurs en ont aussi directement profité pour faire un don à l'association du kiosque à Baptiste.

Les enfants ont été les plus assidus pour coller les bouchons.

Je trouve que c'est important, même si on ne connait pas la famille de Baptiste, de montrer qu'on est toujours là" - Anna, habitante du Tonnerrois

Le souvenir du jeune homme et de la douleur de la famille est toujours très présent, comme l'explique Anna, une jeune anglais qui vit depuis cinq ans dans la région: "même si je ne le connaissais pas personnellement, j'ai été marquée par cet évènement tragique. Je trouve que c'est important, même si on ne connait pas la famille, de montrer qu'on est là." Benjamin Lemaire, l'un des organisateurs des Vinées qui connait bien le proches de Baptiste, voit que le soutien envers la famille de la victime est toujours très fort: "il n'y a pas que les Vinées qui veulent aider le Kiosque à Baptiste, beaucoup d'Icaunais au délà du Tonnerrois connaissent le projet et se montrent solidaires."

Les travaux du kiosque à Baptiste débuteront cet été

Grâce à la solidarité des Icaunais, plus de 57.000 euros de dons ont déjà été récoltés pour aider à financer le kiosque à Baptiste. Une somme à laquelle viendra s'ajouter le montant de la vente aux enchères de la fresque aux bouchons. La famille de Baptiste annonce que le projet du Kiosque avance bien. Une première réunion avec des artisans a eu lieu. Les travaux pour construire le socle en béton du kiosque devraient débuter cet été.

Pour soutenir le projet du kiosque à Baptiste sur le site de financement participatif "Helloasso".

La vente de la fresque aux bouchons, au profit du kiosque à Baptiste, se tiendra le samedi 22 avril à l’hôtel des ventes de Tonnerre.