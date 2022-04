Une enquête du Journal du dimanche jette le doute sur les exploits de la Nancéienne Marie Marvingt

Marie Marvingt a-t-elle réalisé tous les exploits que l'on lui prête depuis des années ? Marie Marvingt, parmi les premières femmes aviatrices, aurait combattu pendant la 1ere guerre mondiale, aurait fait le tour de France cycliste en 1908 alors qu'il était interdit aux femmes , et aurait accompli de nombreux exploits sportifs. Une enquête du Journal du Dimanche vient contredire (article payant) le récit qui a conduit le maire de Nancy Mathieu Klein à écrire à l'Elysée pour que l'on étudie "avec bienveillance" son éventuelle panthéonisation.

Marie Marvingt a-t-elle vraiment combattu pendant la première guerre mondiale ? La réponse est clairement non selon la journaliste Guylaine Idoux qui a interrogé plusieurs historiens pour son enquête : "il est certain et avéré qu'elle n'a jamais fait partie de l'armée, qu'elle n'a jamais eu la Croix de guerre, qu'elle n'a jamais été dans les tranchées comme il a été raconté". Guylaine Idoux ne conteste pas la majorité des exploits sportifs de Marie Marvingt ou le fait qu'elle ait été une pionnière de l'aviation. Une enquête qui agace l'écrivain nancéien Marcel Cordier, président du comité Marie Marvingt : "j'ai été agréablement écoeuré parce que c'est la première fois plus de 40 ans qu'on lit des absurdités sur Marie Marvingt".

L'écrivain Marcel Cordier conteste l'enquête du Journal du Dimanche sur Marie Marvingt © Radio France - Cédric Lieto

Une femme ne cherchait pas à se faire remarquer dans l'armée"

Selon l'enquête du JDD, il n'y aurait pas de documents prouvant l'engagement de Marie Marvingt dans l'armée. Il y a une explication à cela selon Marcel Cordier : "s'il n'y a pas de documents, c'est qu'on n'a pas cherché. S'il n'y en n'a vraiment pas, c'est parce que Marie Marvingt était une femme et qu'une femme, à cette époque là, ne cherchait pas à se faire remarquer dans l'armée". Marcel Cordier qui donnera une conférence sur Marie Marvingt, le 3 avril à 14 heures, à l'abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson, reconnaît malgré tout des zones d'ombre dans la vie de l'héroïne : "elles existent chez tout le monde et même chez Marie Marvingt. Je veux bien qu'il en existe notamment pendant la première guerre mondiale mais ce qui me gêne, c'est de ne pas accepter ces zones d'ombre et d'en déduire qu'elle affabulait en permanence".

Pour la journaliste Guylaine Idoux, originaire de la région, il ne s'agissait pas de "déboulonner une statue" mais de raconter l'histoire de Marie Marvingt. Pour elle, sa demande de panthéonisation a du plomb dans l'aile même si Marie Marvingt reste une personnalité à part : "le fait que ce ne soit pas incontestable et incontestée rend les choses difficiles pour la panthéonisation et j'en suis bien navrée pour Marie Marvingt, Nancy et la Lorraine. Elle a toute sa place dans les noms de rues et de lycées mais pas pour des choses qu'elle n'a pas faites. Rendons lui la place qu'elle avait pas et pas celle qu'on aimerait lui voir emprunter".