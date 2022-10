Une enquête du média en ligne Disclose pointe les errements sanitaires de Lactalis et des services de l'Etat

Le groupe Lactalis pointé du doigt par le média en ligne Disclose qui accuse le géant laitier mayennais de "manquements aux règles d'hygiène et aux procédures de contrôle" dans plusieurs de ses usines : présence de salmonelle, de morceaux de plastique dans du fromage râpé, stockage de produits laitiers au soleil.

En Mayenne, le site de Craon, tristement connu pour avoir été la source du lait contaminé à la salmonelle fin 2017, fait encore parler de lui détaille Marianne Kerfridun, une des journalistes à l'origine de l'enquête : "quand on a épluché les rapports, c'est ce qui nous a choqué, on a été étonné de constater des non-conformités dans la production de lait pour bébé au sein de l'usine de Craon, épinglée pour une affaire de contamination à la salmonelle. Des non-conformités notamment en teneur de vitamines, ce n'est pas forcément nocif mais s'il y a des seuils fixés par l'administration, ça veut dire que si ça dépasse les seuils il peut y avoir un danger pour la sécurité alimentaire. Et on a découvert aussi que le groupe avait ajouté des substances dans le lait sans les mentionner dans l'étiquetage. on ne pensait pas trouver autant de dysfonctionnements dans cette usine qui avait fait l'objet de controverse".

Dans un communiqué, Lactalis explique que "Disclose fait référence à des rapports administratifs vieux de 4 à 8 ans" et estime que "ces allégations relèvent d'une démarche partisane qui ne reflète en rien la bonne qualité sanitaire de nos produits". Une information judiciaire est ouverte depuis octobre 2018 dans l’affaire du lait contaminé, Lactalis est visé pour tromperie et blessures involontaires notamment.