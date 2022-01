Une enquête lancée sur les goûts et les pratiques alimentaires des habitants des Deux-Sèvres

Vos pratiques alimentaires, la façon dont vous consommez.... les Deux-Sévriens sont invités à répondre à l'enquête menée par le Département des Deux-Sèvres dans le cadre du projet alimentaire territorial. "L'objectif est de mettre en adéquation l'offre et la demande. Nous ne voulons pas faire une politique hors sol. Hors de question de faire une politique sur l'alimentation qui soient déconnectée de la réalité de ce que vivent les Deux-Sévriens", insiste Coralie Denoues, présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres.

Coralie Denoues, présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres, et Anne-Sophie Guichet, conseillère départementale chargée de l'approvisionnement et des circuits courts © Radio France - Noémie Guillotin

Le questionnaire comprend une quarantaine de questions. Il est destiné à tous. Même les plus jeunes comme les collégiens peuvent y participer. Depuis la pandémie, "on sait qu'il y a une réelle attente de consommation locale et de qualité", précise Anne-Sophie Guichet, conseillère départementale chargée de l'approvisionnement et des circuits courts. "Ce qu'on attend plutôt de cette enquête c'est qu'est-ce qu'un produit local ? Où on souhaite le trouver, à quelle fréquence on veut les acheter ? Qu'est-ce qu'on veut acheter ? Pour avoir une belle photographie des attentes et des besoins et mettre en place un plan d'action", détaille-t-elle.

Pour répondre à l'enquête, cliquez ici.