Une enquête montre que les personnes LGBTI d'Indre-et-Loire continuent souvent de se cacher

Le Centre LGBTI de Touraine a lancé un sondage en ligne et recueilli 465 réponses pour connaitre le ressentis des personnes LGBTI en Touraine.

Indre-et-Loire, France

La ville de Tours et la Touraine sont-ils assez accueillants pour les personnes LGBTI (lesbienne, gay, bi, trans et intersexe) ? Il y a-t-il assez de lieux qui leurs sont dédiés ? Avez-vous déjà été agressé à cause de votre orientation sexuelle ?

Ce sont les questions posées par l'association "Centre LGBTI de Touraine" dans un sondages en ligne pour connaitre le ressenti des personnes concernées. 465 tourangeaux ont répondu anonymement. Parmi eux, 80% habitent à Tours.

Un peu plus de 3 enquêtés sur 10 considèrent que les Tourangeaux sont LGBTI-friendly ou plutôt friendly même si les lieux dédiés sont trop peu nombreux pour 74% des sondés.

Le sondage montre également que de nombreuses personnes continuent à vivre cachées, notamment en dehors de Tours, dans les zones plus rurales.

Beaucoup préfèrent rester "invisibles"

A la question "montrez vous des gestes d'affections à votre partenaire dans la rue ?" plus de la moitié des sondés a répondu "non".

Selon le centre LGBTI de Touraine, beaucoup préfèrent rester "invisibles". "Je l'ai fait, mais dans certains endroits précis. Et lorsque je l'ai fait (même simplement marcher la main dans la main), beaucoup de gens nous fixaient avec insistance", témoigne une femme.

"Nous ne voulons pas être fracassées par des homophobes donc en lieux publics nous évitons"

Au travail, 31% des sondés disent dissimuler leur orientation sexuelle. Ils sont 16% à ne pas le dire à leurs familles.

Peu de plaintes déposées

Tous craignent des discriminations ou même des agressions verbales ou physiques. 53% dit avoir déjà été victime d'une agression.

Des violences plus fréquentes en dehors de la métropole de Tours selon le centre LGBTI de Touraine.

Mais malgré cela seulement 4% dit avoir porté plainte. Beaucoup n'osent pas faire ces démarches, souvent par peur de la réaction de la police notamment.