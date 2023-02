Une enquête populaire sur la qualité des services publics débute dans le Nord-Ouest de l'Indre-et-Loire

Entendre les habitants. Leur constat, leurs inquiétudes, leurs souhaits. Voilà l'objectif d'une grande enquête populaire menée dans le Nord-Ouest de l'Indre-et-Loire sur la qualité des services publics. Elle a été officiellement lancée le 25 janvier par l'association Convergences services publics 37. À l'issue de quatre mois de rendez-vous avec la population, entreprises et élus locaux, un rapport sera restitué au conseil régional, au conseil départemental et à la députée de la 5e circonscription, Sabine Thillaye.

ⓘ Publicité

Dans ce territoire très rural, qui s'étend de Château-la-Vallière à Langeais, la problématique des services publics est au centre des attentions. L'impression d'être "un territoire oublié", "abandonné" par les pouvoirs en place revient à de nombreuses reprises dans le discours des habitants. Sur le marché de Savigné-sur-Lathan, Bernard récupère le tract et prend quelques minutes pour répondre, aux bénévoles de cette enquête populaire. Il a beaucoup de choses à dire, notamment sur les transports. "Ce qui manque cruellement ici, ce sont des liaisons régulières pour emmener les gens sur une gare, comme celle de Langeais ou Cinq-Mars-la-Pile. Cela éviterait de prendre la voiture pour se rendre à Tours. On pourrait imaginer une navette en bus pendant deux heures le matin et deux heures le soir."

L'accès au soin et les structures scolaires, deux enjeux majeurs

Ce retraité, qui vit dans le secteur depuis une dizaine d'années après avoir vécu en région parisienne, est aussi très critique sur l'accès à la santé. "Je ne vais pas me faire que des amis mais on va bientôt avoir une maison médicale à Savigné-sur-Lathan. Très bien. Sauf que personne ne veut venir. Personne n'est fichu de trouver un médecin qui veut s'y installer. Il aurait peut-être fallu y penser avant. Et je ne vous parle même pas de pluridisciplinarité. Pour aller aux urgences, il faut aller à Tours et faire 45 minutes de route. Les dentistes, il y en a peu et ils sont tous complets. Quand vous avez une rage de dent, on vous donne un rendez-vous six mois après ! Il y a quelque chose qui ne va pas."

Laura, habitante de Lublé, acquiesce. Elle met aussi en avant le manque de piscines - la plus près est en Sarthe, à 30 minutes de route-, les horaires d'ouverture de la Poste, de plus en plus restreints en campagne, et les fermetures d'école. Trois classes pourraient fermer dans ce secteur à la rentrée prochaine selon la première ébauche de la carte scolaire - Savigné-sur-Lathan, Château-la-Vallière, Souvigné - et aucune ouverture n'est prévue. "Ma fille va rentrer à l'école en septembre et ça m'inquiète. Mettre les enfants sur des triples voire quadruples niveaux, en surchargeant les classes alors qu'ils sont petits et nécessitent de l'attention, ça me paraît aberrant."

"L'impression d'être la cinquième roue du carrosse"

Un avis que partage Cécile Genneteau, première adjointe au maire de Savigné-sur-Lathan. "Ce serait pour nous la troisième fermeture de classe en 10 ans. C'est énorme. On a toujours l'impression d'être la cinquième roue du carrosse." Elle dénonce le système du serpent qui se mord la queue. "On a moins de naissances, moins de jeunes familles donc moins d'enfants. Mais si on prend le problème dans l'autre sens, en fermant des classes, vous n'incitez pas les parents à s'installer ici. Actuellement, on travaille sur un projet de lotissement et ce n'est pas très vendeur, auprès des jeunes couples, de savoir qu'une nouvelle classe va potentiellement fermer à Savigné-sur-Lathan."

Difficile dans ces conditions d'imaginer la création d'un lycée. Et pourtant, ça fait défaut selon Anita et Nicolas, un couple de Saint-Laurent-de-Lin. Tous deux le rappellent, le plus proche est à Tours, à 45 minutes de route - quand ça roule bien. "Le bus qui passe récupérer les enfants à 6h30 pour qu'ils soient à l'heure en cours à 8h et qui les ramènent chez eux à 20h le soir, ça fait une grande amplitude horaire. Après, ils sont crevés. On le sait bien, nos enfants sont passés par là."

Le sentiment d'abandon s'exprime dans les urnes

Tout cela, Patrick Hallinger le prend en note. Il est le président de l'association Convergences services publics 37, qui a lancé cette enquête populaire. "Le Nord-Ouest de l'Indre-et-Loire est le reflet du monde rural éloigné de la ville centre. C'est un territoire où se pose la question d'égalité. A-t-on les mêmes chances qu'en ville de bien vieillir face aux difficultés d'accès au soins ? A-t-on les mêmes chances qu'en ville de bien apprendre quand on est à l'école ? Tout ce que nous recueillerons va nous aider à constituer une base sur laquelle, j'espère, un travail parlementaire va s'engager pour avoir une réflexion plus profonde sur l'avenir de nos campagnes."

Et l'enjeu est crucial, selon Isabelle Mélo, maire de Channay-sur-Lathan. "Moins on a de services, plus les gens se plaignent. Plus les gens se plaignent, plus ils ont des comportements agressifs ou plus ils sont tentés de voter pour les extrêmes et ce n'est pas du tout une bonne chose pour notre territoire." Lors des législatives 2022, la 5e circonscription est la seule d'Indre-et-Loire où le Rassemblement national s'est qualifié pour le second tour.