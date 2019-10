Une enquête pour mieux connaitre les 31 000 étudiants d'Amiens

Qui sont les 31 000 étudiants amiénois ? Pour répondre à cette question, une enquête vient d'être lancée par l'ADUGA, l'agence de développement et d'urbanisme du grand amiénois.

Amiens, France

Une enquête pour décrypter les conditions de vie des 31 000 étudiants vient d'être lancée par l'ADUGA, l'agence de développement et d'urbanisme du grand amiénois. Avec 168 étudiants pour 1000 habitants, l'agglomération d'Amiens possède la deuxième plus forte densité étudiante de France pour une agglomération de 180 000 habitants. Des étudiants dont on sait finalement peu de choses reconnait Amandine Montuelle, responsable de l'observatoire socio-économique de l'ADUGA. Elle a participé à la rédaction de l'enquête.

Plus d'une centaine de questions sur la santé, la culture ou leur niveau de vie

L'enquête est dense, composée d'une centaine de questions qui balaie plusieurs domaines : niveau d'étude, santé, ressources financières, activités culturelles ou sportives. Leur consommation d'alcool est aussi interrogée. Une question à laquelle les étudiants ont répondu sans tabou lors de la phase test.

Une première enquête réalisée en 2015

L'enquête qui vient d'être lancée s'inspire de celle déjà menée en 2015. Là, les questions portaient un peu plus sur les transports avec l'élaboration du plan de circulation pour le BHNS. Mais depuis le Bus à Haut Niveau de Service circule et la Citadelle a ouvert explique Amandine Montuelle qui a prévu des questions sur ce nouveau pôle universitaire d'Amiens. L'un des enseignements de 2015 : de nombreux étudiants étaient originaires de l'Oise.

Des réponses utiles pour l'élaboration des politiques publiques

Les résultats seront publiés au printemps. Une synthèse qui servira de base de travail aux élus locaux, ou associations. La métropole d'Amiens s’intéresse par exemple à leur consommation d'alcool pour adopter leurs propositions d'activités les jeudi soir explique Amandine Montuelle dont l'interview est à retrouver ici

Le questionnaire destiné à tous les étudiants amiénois est en ligne jusqu'à la fin de l'année et pour y répondre, c'est ici.