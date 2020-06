Une enquête sur la fermeture de la frontière menée par l'Eurorégion Aquitaine-Euskadi-Navarre

Vous avez jusqu'à dimanche 14 juin (inclus) pour répondre à une enquête originale lancée par l'Eurorégion Aquitaine-Euskadi-Navarre. Un questionnaire sur les conséquences de la fermeture des frontières depuis le début de la pandémie COVID-19.

Une partie du questionnaire de l'Eurorégion Aquitaine Euskadi Navarre -

Et elles sont nombreuses ces conséquences de la fermeture de la frontière : les ventas, ces magasins situés à la frontière coté Espagne, fonctionnent à vide. 97% de leur clientèle, les français, ne pouvant traverser la frontière. Que ce soit Béhobie, près d'Irun, Dancharia (en Navarre) près de Ainhoa ou Arneguy (non loin de Saint Jean Pied de Port), tous les postes frontières sont fermés.

Le passage de Béhobie fermé hermétiquement © Radio France - Iban Etxezaharreta

Impossible d'acheter des cartouches de cigarettes, des cigares ou de l'alcool. Impossible d'aller boire un "zurito" (un galopin de bière) "de l'autre coté". Mais ceci n'est qu'un des aspects de la fermeture de la frontière. Des entreprises dont les activités se situaient des deux cotés sont paralysées. Il y a aussi des vies de couples affectées.

Des habitants de France mariés à des habitants "de l'autre coté" éprouvent les pires difficultés pour passer l'un des rares points de passage transfrontalier entrouvert : le pont Saint Jacques (Santiago) sur la Bidassoa, entre Irun et Hendaye. Sans compter ceux qui habitent Hendaye et qui travaillent en Guipuzkoa, et vice versa. L'attente sur le pont franco-espagnol peut être longue et pesante au quotidien.

Autre aspect de cette fermeture, les familles bi-nationales ne peuvent se rendre ensemble voir la belle-famille en Espagne ou en France. Un retour en arrière incroyable.

sur l'autoroute A 63 à Biriatou vers l'Espagne © Radio France - Iban Etxezaharreta

Tous les secteurs économiques sont touchés par cette fermeture

La frontière, entre Sare et Zugaramurdi © Radio France - Iban Etxezaharreta

L'impact de la fermeture touche les secteurs du commerce, de l'industrie, la vie de couple parfois, la vie de famille certainement. Bref, des situations que les états nationaux ont occulté, préférant privilégier la prévention face au coronavirus. Sauf que cette situation dure depuis trois mois.

Questionnaire en français, castillan et basque

Face à ceci l'Eurorégion Aquitaine-Euskadi-Navarre lance depuis le 4 juin dernier une enquête (en trois langues) : il s'agit d'un questionnaire (trois minutes pour répondre en moyenne) qui vous permet de témoigner de votre ressenti et votre vécu.

Le questionnaire de l'Eurorégion Aquitaine Euskadi Navarre -

Plus de 2000 réponses enregistrées

Déjà plus de 2000 réponses sont enregistrées et il vous reste encore jusqu'à dimanche 14 juin pour apporter votre grain de sable, de sel, de poivre. Une contribution qui fera l'objet d'un rapport rendu public fin juin assure la directrice de l'Eurogégion, Arola Urdangarin.

Arola Urdangarin : "faire une photo avant la réouverture de la frontière" Copier

Si vous souhaitez répondre au questionnaire, c'est ici (cliquez sur le mot bleu).