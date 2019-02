Une enseignante en grève perpétuelle pour défendre la planète

Granville, France

Lucie Auvray, enseignante en CM1 CM2 de l'école Docteur Lanos de Granville a décidé de suivre l'appel des enseignants pour la planète. L'appel à la grève est lancé pour le 15 mars...mais la jeune femme de 36 ans, habitante d'Hudimesnil a choisi d'aller plus loin et de ne plus faire cours jusqu'aux vacances d'été.

Elle a prévenu ses collègues et l'académie, et sera remplacée L'appel des enseignants fait écho au mouvement de la jeune suédoise Greta Thunberg. A 15 ans, elle fait la grève de l’école et dit que rien ne sert d’étudier si la planète agonise

Limiter la casse

Pour Lucie Auvray, les enseignants ont une responsabilité majeure et elle ne se sent plus du tout en phase avec son métier. Plus question pour elle de donner l'impression que la situation est sous contrôle

Je ne suis pas sure que tout le monde soit conscient du niveau de destruction de notre planète qui est maintenant catastrophique.

Par son mouvement Lucie Auvray espère interpeller, alerter, pour limiter la casse. Elle veut notamment faire réagir les élus locaux.

Lucie Auvray compte l'an prochain se mettre en disponibilité pour aider son conjoint sur leur ferme bio à Hudimesnil et avancer sur la production...sans pétrole. Elle souhaite aussi proposer des ateliers au public pour changer de mode de consommation et des cafés citoyens pour informer sur les problèmes environnementaux