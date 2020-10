Une enseignante tourangelle appelle à la solidarité pour aider un élève et sa famille menacés d'expulsion

Une enseignante de Beaumont-en-Véron se mobilise pour aider un de ses élèves et sa famille. Arrivés du Mali il y a un an, ils devront quitter la France d'ici quinze jours s'ils ne trouvent pas de logement. L'institutrice appelle à la solidarité pour trouver une solution.

Un élève de CE1 à Beaumont-en-Véron risque de devoir quitter la France avec ses parents et son petit frère d'ici quinze jours. Arrivée du Mali il y a un an, la famille a reçu l'obligation de quitter le territoire français au début de l'été. Malgré les recours et l'aide juridique elle n'a pas obtenu le droit de rester dans le logement communal qu'elle occupe jusqu'ici via la société Adoma. L'enseignante de ce petit garçon vient de lancer un appel à la solidarité sur Facebook pour tenter de trouver un autre logement, seule solution pour que la famille puisse rester en France.

Pour moi, ce n'est pas possible que cet élève puisse être déscolarisé et se retrouve à la rue.

"J'essaie vraiment d'avoir le même rapport avec lui qu'avec mes autres élèves même si j'avoue que depuis que la nouvelle est tombée, c'est difficile" confie Oriane Etcheheguy, son institutrice. Elle sait depuis le début de semaine qu'il risque d'être déscolarisé. Cheick-Ouma a sept ans, il a appris le français l'année dernière et apprend désormais à lire. "Il réussit aussi bien que les autres élèves à assimiler les lettres, les sons ... Il est vraiment volontaire. La famille fait tout pour qu'il puisse réussir." La situation lui fend le cœur, pour elle, "ce n'est pas possible que cet élève puisse être déscolarisé et se retrouve à la rue."

Beaucoup de monde pour donner un petit peu tous les mois

L'objectif de son appel à l'aide sur les réseaux sociaux est donc de toucher le plus de personnes possibles, y compris au-delà de Beaumont-en-Véron : "On ne sait pas pour combien de temps cette situation va devoir être mise en place donc l'idée c'est vraiment de trouver le plus de personnes possibles prêtes à faire un don mensuel de cinq, dix euros par mois pour que cette famille puisse rester en France le plus longtemps possible de manière un peu plus sereine." Une première solution semble s'esquisser avec un gîte qu'il faudrait payer 350 euros par mois.

Face à cette situation, le maire de la commune se dit compréhensif, sans toutefois pouvoir aider davantage. "La situation humaine est difficile mais ce n'est pas notre rôle de contester les décisions de l'Etat" explique Vincent Naulet. La municipalité a établi il y a quelques années un partenariat avec l'Etat pour mettre à disposition un logement pour accueillir des migrants. Aller contre la décision des autorités, ce serait selon lui remettre en cause ce partenariat. "Il est difficile pour nous municipalité d'aller plus loin en terme de solidarité que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant" estime le maire, en soulignant que la commune ne dispose pas d'autre logement libre.