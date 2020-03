"Une entraide formidable" : dans la grande surface de Sandrine, on se sert les coudes

"On vient travailler pour maintenir leur confort. On prend des risques, on voudrait un minimum de reconnaissance !" Si Sandrine n'est pas tendre avec ses clients, c'est parce que depuis plusieurs jours, beaucoup d'entre eux sont sur les nerfs. Dans la grande surface lavalloise où elle travaille, elle a même assisté à des débuts de bagarre pour un produit ou l'ordre de passage en caisse. Une situation tendue qui pèse sur son quotidien.

Quand je rentre, je fais coucou à mes enfants de loin

Alors quand elle rentre chez elle, hors de question d'allumer les chaines d'info en continu. Elle range des photos, s'occupe l'esprit comme elle peut, pour se vider la tête et surtout... s'économiser. Car elle le sait, la situation risque de durer, et elle doit rester opérationnelle.

Heureusement, elle peut compter sur le soutien de ses collègues. Depuis le début de la crise, les bonnes volontés se manifestent pour aider en caisse ou dans les rayons. Elle souhaite notamment mettre en lumière "des gens qui font un travail formidable mais dont on ne parle pas" : les personnels de sécurité et de nettoyage.