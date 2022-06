Une entreprise à Valbonne révolutionne le rechargement des voitures électriques

Paragon Mobility est basée à Valbonne. La société a conçu une station de recharge mobile, une sorte de super chargeur pour des recharges puissantes en courant accéléré pour tous les types de véhicules électriques Jean Lemaire est son président-fondateur. À voir également en vidéo

Vous développez, vous installez ce que vous appelez une nouvelle génération d'infrastructures, de recharges de distribution d'énergie pour véhicules électriques, mais aussi pour véhicules aériens et maritimes. Pourquoi nouvelle génération ?

Alors, l'idée de ce projet, ça a été de s'attaquer aux problèmes de déploiement de l'infrastructure. On a un challenge devant nous pour réaliser la transition énergétique qui est de déployer à grande échelle des infrastructures de recharge pour véhicules électriques puissantes et en nombre suffisant. On s'est dit comment est-ce qu'on peut permettre d'accélérer ce déploiement ? L'idée, ça a été de tout mettre en quelque sorte dans une boîte qui serait facile à transporter, à installer sans travaux et à raccorder au réseau électrique, tout en offrant des services de haut niveau avec des vitesses de charge élevées.

Ça veut dire quoi supers-chargeurs ?

Par exemple, un véhicule électrique, à la maison on va mettre 7 à 8 heures pour le rechargement. Avec nos chargeurs, on est autour de 15 voir 20 minutes. On branche, on installe, on le fait de façon régulière. On l'a fait d'ailleurs ici, sur la Promenade des Anglais. Au mois d'octobre dernier, lors d'un événement à Nice, on a déployé en moins d'une demi-heure la station de recharge.

Qui sont vos clients ? Des particuliers ou plutôt des entreprises ?

Aujourd'hui, nous, on s'adresse plutôt à des entreprises qui veulent équiper leurs flottes de véhicules, de véhicules électriques et qui ont un besoin en infrastructures. On essaye chaque fois que possible de négocier avec nos clients-entreprises, d'ouvrir cette infrastructure au public. Par exemple un parking d'une entreprise dans une zone d'activité qui est accessible au public. On va rendre cette infrastructure accessible aussi à tout un chacun avec une tarification.