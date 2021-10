L'entreprise TPC SCOP, basée à Saran, présente pour la première fois au salon Cosmetic 360 à Paris

TPC SCOP est une entreprise dite "adaptée" avec trois pôles orléanais, dont le plus gros est situé à Saran (Loiret) et les autres à St-Jean-de-Braye et Amilly. Elle travaille au conditionnement pour des marques de cosmétique et de parfum.

Durant deux jours, les 13 et 14 octobre au Carrousel du Louvre, et pour la première fois de son histoire, l'entreprise représente le département lors du salon national Cosmetic 360 organisé par Cosmetic Valley.

Une première journée réussie

Après une journée de salon à Paris, Philippe Mercier, le responsable commercial de TPC SCOP est déjà satisfait. "J'ai été extrêmement surpris de l'affluence qu'il peut y avoir. Il y a énormément de monde. Et du monde que je qualifierais de qualité puisqu'il y a de très très bons contacts".

le Loiret a une force de frappe conséquente

A Saran, sur l'un des pôles de l'entreprise, on met en boite des parfums et on gère toute la logistique pour de grands groupes, à l'international (Benefits) mais aussi localement comme Dior à St-Jean-de-Braye. Julien Goujon, responsable du site de Saran, suit de près ce qui se passe au Salon. "C'est une fierté puisqu'aujourd'hui on aime être local car nos clients sont du territoire. C'est bien de montrer que le Loiret a une force de frappe conséquente dans ce secteur d'activités".

L'ADN d'une entreprise adaptée

Implanté depuis plus de 35 ans dans le Loiret, TPC SCOP est une entreprise adaptée, c'est à dire quelle travaille par l'inclusion. Pour Florence Houdas, réceptionnaire, c'est un vrai avantage d'avoir un poste qui s'adapte aux contraintes liées à son handicap. "On a la chance de travailler en entreprise adaptée c'est-à-dire qu'on ne force pas sur nos difficultés. Personnellement, il ne faut pas que j'ai de station statique et le fait d'être en réception me permet d'être toujours en mouvement".

L'espace stockage du site de Saran © Radio France - Julien Frenoy

Chez TPC SCOP, 80% des 200 salariés sont en situation de handicap et pour Raissa Magrondji, chargée d'accompagnement socio-professionnel, le handicap a toute sa place dans l'entreprise. "Le handicap ici, c'est la normalité. On est aussi là pour leur remettre le pied à l'étriller après une première expérience professionnelle" explique celle qui travaille au quotidien avec les près de 90 employés du site de Saran. Précisons que cette entreprise est une SCOP, une société coopérative (depuis 2008) où tous les salariés sont sociétaires de l'entreprise.