Une entreprise bisontine offre un chèque-cadeau à ses employés en échange d'une vaccination contre la grippe

Un chèque-cadeau contre un vaccin, c'est l'idée originale de l'entreprise Micro-Méga Coltene. La société bisontine, spécialisée dans la fabrication d'instruments de précision pour les dentistes du monde entier, à lancé sa campagne de vaccination au mois de septembre.

Pour motiver les troupes on a imaginé un chèque cadeau de vingt euros pour toute vaccination - Stéphane Claude

Face à l’augmentation des cas de covid-19, l'entreprise souhaite se prémunir. Les symptômes de la grippe hivernale s’apparentent à ceux du covid-19, alors Micro-Méga Coltene à choisi d'anticiper. "Dans le cadre de notre plan d'action covid, la campagne de vaccination consiste à essayer de faire baisser le niveau d'alerte aux cas de suspicion par un renfoncement du vaccin contre la grippe", explique Stéphane Claude, directeur général délégué de Micro-Méga Coltene.

Pour le chef d'entreprise, "c'est surtout une arme pour baisser le taux d'absentéisme dans l'usine.", confie t-il. "On a un accroissement de nos commandes et de nos ventes, on a besoin de notre personnel pour assurer la pérennité du site", poursuit Stéphane Claude.

Objectif : 50 % de vaccination contre la grippe

Stéphane Claude souhaite atteindre les 50 % de vaccination dans cette entreprise de 110 salariés. Pour y parvenir, il a décidé d'offrir un chèque-cadeau d'une valeur de vingt euros à chacun des employés qui iront se faire vacciner. "L'idée est venue du fait que le pouvoir d'achat de nos collaborateurs est fortement impacté ces dernières semaines", explique le directeur général délégué de Micro-Méga Coltene.

L'initiative fonctionne selon Stéphane Claude : "On m'a dit que c'était une offre intéressante et on m'a remercié pour le chèque-cadeau", affirme t-il. "Ça me surprend un peu, mais si ça marche, alors tant mieux."

La vaccination contre la grippe sera totalement gratuite pour les salariés, financés par Micro-Méga Coltene. Elle se fera sur le site de l’entreprise, courant début octobre.