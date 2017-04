Une entreprise coule à pic, le chantier de la nouvelle piscine de Mayenne prend du retard

Le complexe aquatique "La Vague" ne pourra pas ouvrir cet été. Livraison de l'équipement désormais prévue en septembre.

Les habitants du nord Mayenne vont devoir patienter avant de pouvoir profiter de cet établissement ultra-moderne, avec trois bassins, un toboggan, un hammam et une plage extérieure avec des jeux d'eau. Tout était programmé pour une ouverture au mois de juillet, pour les grandes vacances, pour les touristes et pour celles et ceux qui ne partent pas loin. Et puis, ce calendrier idéal a dû être totalement modifié à cause des graves difficultés financières de l'entreprise chargée de poser le carrelage. Impossible pour elle de poursuivre ses activités. Avec des conséquences sur les autres sociétés intervenantes. Les travaux prennent donc du retard.

La société qui devait poser le carrelage a été placée en redressement © Radio France

Il faudra désormais attendre la rentrée de septembre pour voir "La Vague" enfin déferler sur Mayenne et sa région. 12 millions d'euros ont été investis dans ce nouveau complexe aquatique.