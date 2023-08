Une entreprise crée Jeanne Verne, nièce fictive de l'écrivain et intelligence artificielle experte d'Amiens

Où se trouve le poteau des fusillés ? Pourquoi cultive-t-on de la betterave en Picardie ? Quel est le secret du capitaine Nemo ? La nièce de Jules Verne, Jeanne, peut vous répondre . Il s'agit d'un personnage fictif spécialiste de l'histoire du département de la Somme, d'Amiens et des romans de Jules Verne, créée par une jeune entreprise amiénoise, Artéka, au moyen de l'intelligence artificielle de ChatCGP. Vous n'avez rien compris ? On vous explique.

Une intelligence artificielle pas totalement incollable

Pour saisir le fonctionnement de Jeanne Verne, rien ne vaut un bon exemple pratique, à savoir une question à lui poser : "Quand a été construite la cathédrale d'Amiens ?". Après quelques secondes de recherche dans une base de données gigantesques, la réponse apparaît : "La majestueuse cathédrale d'Amiens, dédiée à Notre-Dame, a été construite au XIIIe siècle. Les travaux ont débuté en 1220 pour s'achever en 1270..." Plus la question est précise, plus la réponse le sera.

Derrière Jeanne Verne, il y a Cyril Chaidron, archéologue de profession et président de l'entreprise Artéka : "l'idée c'est de faire découvrir les joyaux du département partout dans le monde, puisque lorsque les touristes chinois, américains ou anglais préparent leur visite, ils peuvent avoir des informations de manière plus ludique et directe que sur un site internet."

Cyril Chaidron, président d'Artéka et papa de l'intelligence artificielle Jeanne Verne © Radio France - Céline Autin

Jeanne Verne n'est pas totalement imbattable, on peut même s'amuser à lui poser des questions pièges. "Les données après 2021 sont fermées. Donc si vous lui posez un question après 2021, elle ne pourra pas répondre. Si vous lui posez une question trop pointue, elle va sécher", explique Cyril Chaidron.

Un outil pour développer l'esprit critique face à l'IA

Au-delà des touristes, Cyril Chaidron veut s'adresser aux étudiants et faire de la pédagogie autour de l'intelligence artificielle, d'où le message d'avertissement à la fin de chaque réponse de Jeanne Verne : "Même si Mlle Verne connait beaucoup de choses, elle a la fâcheuse habitude de ne pas citer ses sources, alors soyez critique avec ce qu'elle vous dit et n'hésitez pas à vous appuyer sur des sources fiables".

Jeanne Verne est en fait créée à partir de modules payants de ChatGPT, une application de conversation générative, qui fait beaucoup parler et fantasmer tant son savoir semble infini et son parler naturel, presque humain. Cyril Chaidron entend démystifier ces aspects : "ça reste de l'informatique, de la statistique, et quand j'ai un doute, il faut aller vérifier, c'est la démarche qu'on a envie de proposer.

De l'archéologie au journalisme sportif, toute une galerie d'IA

Jeanne Verne est loin d'être le seul personnage en IA développée par Artéka . Cyril Chaidron a commencé par créer Dr Jones, expert en archéologie , lointain parent d'Indiana Jones : "on a surfé sur la sortie du film, sourit-il, et c'était aussi histoire de titiller mes collègues. C'est un moyen de tester l'IA dans un secteur particulier, celui des chercheurs. On s'offusque beaucoup de l'IA aujourd'hui parce que le cerveau est mis en compétition avec un robot." A certains collègues, il explique "qu'ils n'ont rien à craindre en tant qu'êtres humains. L'IA ne peut aller fouiller un site archéologique ! D'autres ont trouvé ça super, il se sont demandés comment l'IA va leur permettre de gagner du temps."

A la disposition des internautes, on peut aussi trouver Ada Lovelace, informaticienne et mathématicienne , Victoria Buffet, économiste et experte en finances , mais aussi Isïa Do Nascimento, journaliste et historienne du sport . Heureusement pour France Bleu Picardie, elle n'est pas encore capable de répondre sur les toutes dernières actus de l'Amiens SC pour l'instant !

Ces différents personnages ont été entièrement développés en interne, sans financement extérieur. "On n'a pas vraiment pas de modèle économique, c'est un projet plaisir", avoue en souriant Cyril Chaidron. Il reste ouvert aux partenariats : "On a des contacts avec des écoles privées autour du numérique, avec quelques professeurs de la fac d'Amiens, on est preneur de tout, à partir du moment où les passerelles ont un sens pour eux, et que ça ne devient pas un système de remplacement au rabais." Au moins quatre nouveaux personnages vont rejoindre Jeanne Verne et consorts à la rentrée, et Cyril Chaidron l'assure : leur utilisation restera gratuite.